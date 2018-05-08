09.05.2018 у 15 випуску «МастерШеф» підлітки потраплять до посольства, де влаштують бенкет для поважних гостей. Підлітки і англійську попрактикують, і майже всіх гостей нагодують. Але дехто так і не дочекається своєї страви… Невже підлітки її з’їли? Дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.



У 15 випуску «МастерШеф» підлітки нагодують дипломатів, послів та навіть футбольного тренера. А ось віце-міс світу так і залишиться голодною. Підлітки чомусь не винесуть їй «мегашикарний», як сказала Кароліна Залевська, десерт. Можливо, учасники самі його з’їли?



Цього разу підлітки знову будуть працювати під керівництвом переможця 7 сезону «МастерШеф» Вадима Бжезинського (Пави). І Олег Пархоменко ніяк не зможе зрозуміти настанов Пави. Та врешті-решт Олег все ж таки щось почує…

Мріяти не шкідливо — ось і Танюша Куриленко у 15 випуску «МастерШеф» мріє одягатися у лімітовані колекції Versace, Armani та Dolce & Gabbana. І все це за 50 $! Втім, суворий Ектор Хіменес-Браво одразу дасть зрозуміти, що на кухні їй це точно не світить…

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