30.05.2018 у 18 випуску «МастерШеф» підлітки пройдуть через суперфінал, і ми нарешті дізнаємося ім’я найкращого кулінара країни. Три талановиті суперфіналістки — Настя Кобиляцька, Таня Куриленко і Кароліна Залевська — зійдуться в останній битві за кубок «МастерШеф». Хто ж із них переможе — дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.

У 18 випуску «МастерШеф» відбудеться суперфінал «Кулінарного випускного». У цей день на суперфіналісток чекає справжнє свято кулінарії, за підсумками якого судді винесуть свої останні вердикти. Кароліна Залевська зізналася, що дуже пишається собою, адже зуміла дійти до такого етапу. Настя Кобиляцька має намір не зупинятися на досягнутому, а розвиватися та йти далі. Для Тані Куриленко Ектор Хіменес-Браво за цей період взагалі став «кулінарним татом». Кожна із суперфіналісток сподівається на перемогу і, безумовно, заслуговує її. Тож хто з дівчат стане найкращим кулінаром країни — дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.

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