30.05.2018 в 18 выпуске «МастерШеф» подростки пройдут через суперфинал, и мы наконец узнаем имя лучшего кулинара страны. Три талантливые суперфиналистки — Настя Кобыляцкая, Таня Куриленко и Каролина Залевская — сойдутся в последней битве за кубок «МастерШеф». Кто же из них победит — узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

В 18 выпуске «МастерШеф» состоится суперфинал «Кулинарного выпускного». В этот день суперфиналисток ждет настоящий праздник кулинарии, по итогам которого судьи вынесут свои последние вердикты. Каролина Залевская призналась, что очень гордится собой, так как сумела дойти до такого этапа. Настя Кобыляцкая намерена не останавливаться на этом, а развиваться и идти дальше. Для Тани Куриленко Эктор Хименес-Браво за этот период и вовсе стал «кулинарным папой». Каждая из суперфиналисток надеется на победу и, безусловно, заслуживает ее. Так кто же из девушек станет лучшим кулинаром страны — узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

Смотрите также: «МастерШеф» суперфинал: что ждет зрителей в выпуске 18 от 30.05.2018

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ.