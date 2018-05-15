16.05.2018 у 16 випуску «МастерШеф» підлітки змінять фартухи на бажані кітелі. Але спочатку вони пройдуть через складні випробування, за підсумками яких залишаться тільки найкращі кулінари-аматори. Крім того, в такий відповідальний день кудись загадковим чином зникне Ектор Хіменес-Браво…

У 16 випуску «МастерШеф» підлітки нарешті отримають довгоочікувані кітелі. Вони пройшли довгий шлях, повний випробувань, поразок і перемог, та опинилися на фінішній прямій. Тож хто отримає таку бажану нагороду — дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ.

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Цього дня боялися всі — дня, коли Ектор Хіменес-Браво зникне з кухні «МастерШеф». Підлітки у відчаї — куди ж він подівся?! І як без нього впораються учасники?

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Ярик Вархоляк впевнений, що котлета по-київськи стане для нього щасливим квитком. Але результат його старань просто обурив Тетяну Литвинову. Що ж у результаті приготував Ярик і чи не стане це його провалом? Дивіться 16 травня о 20:00 на СТБ.

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