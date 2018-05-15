16.05.2018 в 16 выпуске «МастерШеф» подростки сменят фартуки на желанные кители. Но прежде они пройдут через ряд сложных испытаний, по итогам которых останутся только самые лучшие кулинары-аматоры. Кроме того, в такой ответственный день куда-то таинственным образом исчезнет Эктор Хименес-Браво…

В 16 выпуске «МастерШеф» подростки наконец получат долгожданные кители. Они прошли долгий путь, полный испытаний и поражений, и оказались на финишной прямой. Так кто же получит такую желанную награду — узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

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Этого дня боялись все — дня, когда Эктор Хименес-Браво исчезнет из кухни «МастерШеф». Подростки в отчаянье — куда же он делся?! И как без него справятся участники?

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Ярик Вархоляк уверен, что котлета по-киевски станет для него счастливым билетом. Но результат его трудов просто возмутил Татьяну Литвинову. Что же в итоге приготовил Ярик и не станет ли это его провалом? Смотрите 16 мая в 20:00 на СТБ.

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