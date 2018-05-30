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Телеканал СТБ / Стало известно, кто из подростков стал победителем шоу «МастерШеф» 2018

Стало известно, кто из подростков стал победителем шоу «МастерШеф» 2018

Телеканал СТБ

30.05.2018 в 18 выпуске «МастерШеф» подростки сражались в суперфинале за титул чемпиона проекта. Эрудированная Настя Кобыляцкая, искренняя Каролина Залевская и уверенная в себе Таня Куриленко сошлись в решающей битве, чтобы показать все свое мастерство и заполучить долгожданный кубок. Строгие судьи пристально изучали презентации и вкусы представленных блюд и сделали такой сложный выбор… Так кто из участниц блестяще справился с заданиями и кто выиграл «МастерШеф»  — читайте в материале.

Смотреть онлайн: Суперфинал МастерШеф. Подростки на Кулинарном выпускном. 18 выпуск

настя кобыляцкая

Настя Кобыляцкая

В суперфинале «МастерШеф» подростки должны были приготовить за три часа по три блюда — закуску, основное блюдо и десерт. Это должны были быть такие кулинарные творения, которыми участницы могли бы гордиться, — и им это удалось. Закуска Насти Кобыляцкой — свекольно-гранатовые канеллони с сыром горгонзола — вызвала у судей вау-эффект! Они были впечатлены количеством использованных техник и балансом вкусов, но в то же время посоветовали использовать меньше элементов в презентации. В основном блюде судьи отметили идеальную степень прожарки каре ягненка, идею с гречневой панировкой и яркую презентацию. Но порция была слишком маленькой, ведь во время приготовления Настя уронила первый кусок каре. И напоследок девушка подала вариацию «Сант-Оноре»: от верхней части десерта Насти судьи просто пришли в восторг, а вот нижняя часть, напротив, разочаровала.

каролина залевская

Каролина Залевская

Каролина Залевская выбрала для себя интересную стратегию — приготовить просто, но безумно вкусно. В качестве закуски девушка подала креветки с биском и тремя видами крема. Хоть биска было мало, все же в нем чувствовались приятные морские нотки — это был изысканный вкус, который мог навеять теплые воспоминания о средиземноморском побережье. Основным блюдом Каролины стало каре ягненка соблазнительно-розового цвета. Но судьи посчитали, что девушка использовала мало техник, хотя вкус признали просто идеальным. Каролина удачно сочетала не только цвета, но и вкусы в своем десерте: два крема были изысканными и нежными. Но ее компоте оказалось прослойкой желе, так как девушка добавила слишком много желатина.

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таня куриленко

Таня Куриленко

Таня Куриленко в качестве закуски подала идеально прожаренного тунца в фисташковой панировке с соусом голландез. Хотя панировка была неравномерной и немного подпортила утонченную презентацию, это блюдо, по мнению жюри, вполне может подаваться в ресторане. При приготовлении основного блюда Таня решила удивить судей техникой slow cooking, но не угадала степень прожарки каре ягненка. Но ошибка не испортила вкус блюда: овощи идеально сочетались с мясом и создавали гармоничную картину. На десерт у Тани был кокосовый мусс с бисквитом дакуаз, кокосовой меренгой и желе из манго. И хотя бисквит недостаточно поднялся, вкус десерта был сбалансированным.

мастер шеф подростки

Так кто же из подростков стал победителем «МастерШеф»? У каждой суперфиналистки были и моменты недоработок, и кулинарные достижения. Каждая из них доказала, что способна стать воплощением шеф-повара нового поколения. Судьям было очень сложно определиться, кому же из девушек достанется победа. Настя, Каролина и Таня достойно прошли этот суперфинал и заслуживали победы. Но все же одно меню однозначно выделялось среди остальных и заслуживало того, чтобы подаваться в ресторане. Кубок «МастерШеф», а вместе с тем 100 тысяч гривен и курс обучения в самой престижной кулинарной школе получила Настя Кобыляцкая. Именно Настя смогла удивить своими блюдами и впечатлить талантом требовательных судей!

Video: Стало известно, кто из подростков стал победителем шоу «МастерШеф» 2018

Кто выиграл Мастер Шеф Подростки? Стало известно кто стал победителем в финале Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, кто победил в финале Мастер Шеф. Подростки на Кулинарном выпускном

Video: Стало известно, кто из подростков стал победителем шоу «МастерШеф» 2018

Кто выиграл Мастер Шеф Подростки? Стало известно кто стал победителем в финале Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, кто победил в финале Мастер Шеф. Подростки на Кулинарном выпускном

Video: Стало известно, кто из подростков стал победителем шоу «МастерШеф» 2018

Кто выиграл Мастер Шеф Подростки? Стало известно кто стал победителем в финале Мастер Шеф 30.05.2018. Читайте, кто победил в финале Мастер Шеф. Подростки на Кулинарном выпускном

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