Победительница «МастерШеф» Настя Кобыляцкая в эксклюзивном интервью для stb.ua рассказала о своем пути на проекте и о том, как непросто одержать победу в суперфинале. Кроме того, Настя поделилась историей дружбы с Каролиной Залевской и историей вражды с Таней Куриленко. Планирует ли победительница «МастерШеф» с участием подростков продолжать свой кулинарный путь — читайте в материале.



Смотреть онлайн МастерШеф. Подростки – 18 выпуск от 30.05.2018

Настя, расскажи, с чего началось твое увлечение кулинарией?

С раннего детства я помогала маме и бабушке, которые всегда очень вкусно готовили, — лепила вареники, нарезала салаты, варила кашки. Мне становилось все интереснее и уже в 7 лет я стала сама готовить простые блюда. А более серьезно я стала заниматься кулинарией с 14 лет — тогда меня потянуло на кондитерку. В 16 лет я уже экспериментировала с различными сочетаниями вкусов и старалась готовить с изюминкой.

И тут ты решила прийти на кастинг «МастерШеф»…

На самом деле на этот шаг меня вдохновила мама: она сказала, что с моей базой уже можно пробовать свои силы и развиваться дальше. И тут начались сомнения, я же Весы. А мама Лев, поэтому разговор был короткий. Мама отправила анкету и через несколько дней меня пригласили на предкастинг. Причем тогда первое интервью со мной длилось 32 минуты, а у остальных — 15 минут! Все это время я говорила о кулинарии и о том, что я люблю готовить.

А на кастинге Эктор Хименес-Браво даже устроил тебе мини-экзамен…

Перед этим кастингом я считала, что совершенно не боюсь камер, но масштабы съемочной площадки «МастерШеф» все-таки меня немного смутили. Кроме того, я впервые общалась с такими профессионалами, как наши судьи. Поэтому мне было немного не по себе, когда Эктор начал задавать вопросы. Конечно, я знала ответы, но в таком взволнованном состоянии все забылось. Тогда я его испугалась, а потом уже стала воспринимать его критику с благодарностью.

О каких конкурсах ты вспоминаешь до сих пор?

Больше всего мне запомнился конкурс, когда к нам приезжала «двадцатка», и конкурс с родителями. И еще был незабываемый конкурс со звездочками, перед получением кителей. Тогда я получила такой заряд адреналина, ведь никто не знал, что скрывается под коробкой, и количество звезд не соответствовало сложности блюда. Это было очень интересно!

На проекте твое блюдо признавали лучшим, тебя неоднократно хвалили и судьи, и гости. Скажи, в такие моменты ты уже чувствовала, что можешь победить?

Я даже сейчас не чувствую, что победила! Я до сих пор не осознаю, что смогла через это все пройти! Все похвалы на самом деле давались нелегко — на них так сильно приходилось пахать! Например, очень сложным был конкурс с темной комнатой, когда ты не знал, съедобные продукты берешь или нет. Как раз тогда мой десерт признали лучшим. Но я работала не ради похвалы, а ради себя самой, чтобы развиваться.

Твоей лучшей подругой на проекте стала Каролина Залевская. Расскажи, как вы сошлись и продолжается ли ваше общение?

Когда я впервые увидела Каролину, она мне показалась какой-то заточкой, ботаншей с блокнотиком. Ну, думаю, наверное, она — мой главный конкурент. И Каролина про меня подумала то же самое. Да, мы разные по характеру, но кулинарные мысли у нас сходятся, как будто один мозг на двоих! Мы всегда думаем в одном направлении и у нас могут получаться настоящие шедевры! Изначально мы были, скорее, хорошими коллегами по проекту, но сейчас мы просто неразлучные подруги. Я очень благодарна проекту, что, кроме всего прочего, он мне подарил еще и такую подругу!

Но в то же время на проекте у тебя были очень непростые отношения с Таней Куриленко…

Таня частенько пыталась со мной поспорить, что-то неприятное говорить, давить на меня, в том числе и не на камеру. Но я близко к сердцу это не принимала, особенно благодаря поддержке моей мамы. Я просто игнорировала все попытки провокаций, поэтому давить на меня было сложно. Я даже не знаю, с чего началась такая неприязнь. Возможно, Таня просто чувствовала во мне конкурента и поэтому так себя вела.

Не замешан ли здесь Марк? Он частенько говорил, что ты ему нравишься…

Марк — мой друг. После съемок мы частенько тусили вместе с ним и Каролиной. И сейчас, после проекта, мы общаемся, мы вместе ездили на день рождения к Каролине. Я уверена, что как только приеду в Киев, мы с ним обязательно встретимся. Поэтому никаких отношений, кроме дружеских, у нас даже быть не может.

То есть сейчас твое сердце свободно?

Мое сердце уже не свободно. Но это точно не Марк.

Расскажи о своих впечатлениях от суперфинала.

Для меня суперфинал прошел достаточно сложно, ведь в своих блюдах я использовала так много техник. Я там бегала, как электровеник, китель грязный, косметика течет… К тому же я уронила маринованное каре ягненка! Тогда я вспомнила, как у Марка упала паста на битве «черных», и точно решила, что не буду давать волю эмоциям. Я взяла другое каре и довела работу до конца. В суперфинале я даже ловила себя на мысли, что все, у меня ничего не получается, и победа уйдет кому-то из девочек. Но все равно я продолжала делать презентации, хотя времени оставалось критически мало.

Во время комментариев судей ты уже догадывалась, что можешь победить?

Когда мы представляли свои блюда судьям, я уже чувствовала, что победа может быть за мной. Каролина выбрала для себя стратегию приготовления простых блюд, но очень вкусных. Таня, как мне кажется, приготовила блюда по книге Эктора. А я решила, что мое персональное меню должно быть уникальным. Я старалась максимально использовать техники, которым я научилась на проекте, но в то же время добавить к ним что-то новое. И я понимала, что благодаря своей тактике могу выиграть. Конечно, без критики не обошлось: были небольшие замечания к размеру порции основного блюда и к деталям десерта. Но все же я рассчитывала, что судьи оценят мои техники и творческий подход.

Что ты почувствовала, когда услышала свое имя?

Перед объявлением победителя я очень переживала, хотя внутри догадывалась об исходе. Я часто видела сны, где становлюсь победителем и со слезами поднимаю кубок вверх. Когда же это произошло в реальной жизни, я была уже такой уставшей, что сразу не сообразила взять кубок. Потом я уже его поцеловала, подняла вверх и поняла, что я это сделала! Это были какие-то невероятные эмоции! Я этого добилась благодаря поддержке моей мамы, которая переживала вместе со мной все важные моменты на «МастерШеф», мама — моя поддержка и опора.

В одной из программ тебя приглашал на работу Алексей Мазницин. Ты согласилась на его предложение?

Пока еще я рассматриваю его предложение, оно мне, правда, интересно. Но в то же время я задумываюсь над стажировкой и в других ресторанах. На самом деле я бы все хотела попробовать, у всех поработать. У каждого шеф-повара свое видение, свой подход — и есть чему поучиться.

Ты уже наверняка построила грандиозные планы на будущее. Расскажи о них.

В ближайшем будущем я планирую проводить мастер-классы и уже разрабатываю для них меню. Совсем скоро они начнутся в нашей харьковской школе Al Cuisine. Думаю, что начну с десерта «Париж-Брест», потому что все его очень просят. Кроме того, я с удовольствием готовлю торты на заказ. Позже планирую поехать в Париж в кулинарную школу, так как это мой выигрыш. Также в перспективе я мечтаю открыть свою кондитерскую, но на данный момент я хочу практиковаться в ресторане, перенимать опыт хороших шеф-поваров, в том числе и управленческий опыт. Все это поможет мне в будущем правильно организовать работу в своем заведении.

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