23.05.2018 в 17 выпуске «МастерШеф» подростки пройдут через финальные испытания, во время которых столкнутся лицом к лицу с собственными страхами. А дегустировать их блюда будут строгие судьи — участники прошлых сезонов «МастерШеф». Кто достойно справится с заданиями и попадет в суперфинал — узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

Подростки так долго шли к финальной битве на «МастерШеф»: они бесстрашно боролись, тяжело трудились и прошли через все испытания. Но финал не обещает быть легким — подросткам предстоит перебороть собственные потаенные страхи. Это будет настолько страшно, что Каролина Залевская опасается седых волос.

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Владимир Троцкий потеряет голову от невероятного блюда Тани Куриленко! Но почему же тогда на оглашении вердиктов он скажет, что участники «налажали»? Что так круто поменяет его мнение? И как на такой поворот событий отреагирует Таня? Ведь на кону суперфинал…

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Какими изысканными блюдами смогут похвастаться подростки накануне суперфинала? Всем ли удастся держать марку или кому-то не повезет? Узнаем уже завтра в 20:00 на СТБ.

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