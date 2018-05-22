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Телеканал СТБ / «МастерШеф» випуск 17: підлітки боротимуться у фіналі

«МастерШеф» випуск 17: підлітки боротимуться у фіналі

Телеканал СТБ

23.05.2018 у 17 випуску «МастерШеф» підлітки пройдуть через фінальні випробування, під час яких стикнуться віч-на-віч із власними страхами. А дегустувати їхні страви будуть суворі судді — учасники минулих сезонів «МастерШеф». Хто гідно впорається із завданнями та потрапить до суперфіналу — дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ. мастер шеф подростки Підлітки так довго йшли до фінальній битві на «МастерШеф»: вони безстрашно боролися, важко працювали та пройшли через всі випробування. Але фінал не обіцяє бути легким — підліткам потрібно перебороти власні потаємні страхи. Це буде настільки страшно, що Кароліна Залевська побоюється сивого волосся. Читайте також: Саша Шульга: Головне — готувати з любов’ю владимир троцкий Володимир Троцький втратить голову від неймовірної страви Тані Куриленко! Але чому ж тоді на оголошенні вердиктів він скаже, що учасники «налажали»? Що так круто змінить його думку? І як на такий поворот подій відреагує Таня? Адже на кону суперфінал… Читайте також: Ексклюзивні фото «МастерШеф»: підлітки готували десерти

таня куриленко

Таня Куриленко

Якими вишуканими стравами зможуть похвалитися підлітки напередодні суперфіналу? Усім вдасться тримати марку чи комусь не пощастить? Дізнаємося вже завтра о 20:00 на СТБ. Дивіться також: «МастерШеф»: що чекає на глядачів у фінальному випуску 17 від 23.05.2018 (АНОНС) Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.

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