Переможниця «МастерШеф» (Підлітки на Кулінарному випускному): інтерв’ю з Настею Кобиляцькою

Переможниця «МастерШеф» Настя Кобиляцька в ексклюзивному інтерв’ю для stb.ua розповіла про свій шлях на проекті та про те, як непросто здобути перемогу в суперфіналі. Крім того, Настя поділилася історією дружби з Кароліною Залевською та історією ворожнечі з Танею Куриленко. Чи планує переможниця «МастерШеф» за участі підлітків продовжувати свій кулінарний шлях — читайте в матеріалі.

Дивитися онлайн МастерШеф. Підлітки – 18 випуск від 30.05.2018

Настю, розкажи, з чого почалося твоє захоплення кулінарією?

З раннього дитинства я допомагала мамі та бабусі, які завжди дуже смачно готували, — ліпила вареники, нарізала салати, варила кашки. Мені ставало все цікавіше і вже у 7 років я сама готувала прості страви. А більш серйозно я стала займатися кулінарією з 14 років — тоді мене потягнуло на кондитерку. У 16 років я вже експериментувала з різними поєднаннями смаків і намагалася готувати з родзинкою.

І тут ти вирішила прийти на кастинг «МастерШеф»…

Насправді на цей крок мене надихнула мама: вона сказала, що з моєї базою вже можна пробувати свої сили і розвиватися далі. І тут почалися сумніви, я ж Терези. А мама Лев, тому розмова була коротка. Мама надіслала анкету і за кілька днів мене запросили на передкастинг. Причому тоді перше інтерв’ю зі мною тривало 32 хвилини, а у інших — по 15 хвилин! Весь цей час я говорила про кулінарію і про те, що я люблю готувати.

А вже на самому кастингу Ектор Хіменес-Браво навіть влаштував тобі міні-іспит…

Перед цим кастингом я вважала, що абсолютно не боюся камер, але масштаби знімального майданчика «МастерШеф» все ж таки мене трохи збентежили. Крім того, я вперше спілкувалася з такими професіоналами, як наші судді. Тому мені було трохи не по собі, коли Ектор почав ставити питання. Звичайно, я знала відповіді, але в такому схвильованому стані все забулося. Тоді я його злякалася, а потім вже стала сприймати його критику з вдячністю.

Про які конкурси ти згадуєш досі?

Найбільше мені запам’ятався конкурс, коли до нас приїжджала «двадцятка», і конкурс з батьками. І ще був незабутній конкурс із зірочками, перед отриманням кітелів. Тоді я отримала такий заряд адреналіну, адже ніхто не знав, що ховається під коробкою, і кількість зірок не відповідала складності страви. Це було дуже цікаво!

На проекті твою страву визнавали найкращою, тебе неодноразово хвалили і судді, і гості. Скажи, в такі моменти ти вже відчувала, що можеш перемогти?

Я навіть зараз не відчуваю, що перемогла! Я досі не усвідомлюю, що змогла через це все пройти! Всі похвали насправді давалися нелегко — на них так тяжко доводилося працювати! Наприклад, дуже складним був конкурс із темною кімнатою, коли ти не знав, їстівні продукти береш чи ні. Саме тоді мій десерт визнали найкращим. Але я працювала не заради похвали, а заради себе, щоб розвиватися.

Твоєю найкращою подругою на проекті стала Кароліна Залевська. Розкажи, як ви зійшлися і чи триває досі ваше спілкування?

Коли я вперше побачила Кароліну, вона мені здалася якоюсь заточкою, ботаншею з блокнотиком. Ну, думаю, напевно, вона — мій головний конкурент. І Кароліна про мене подумала те ж саме. Так, ми різні за характером, але кулінарні думки у нас сходяться, ніби у нас один мозок на двох! Ми завжди думаємо в одному напрямку і у нас можуть виходити справжні шедеври! Спочатку ми були, скоріше, хорошими колегами на проекті, але зараз ми просто нерозлучні подруги. Я дуже вдячна «МастерШеф», що, крім усього іншого, він мені подарував ще й таку подругу!

Але в той же час на проекті у тебе були дуже непрості стосунки з Танею Куриленко…

Таня часто намагалася зі мною посперечатися, щось неприємне говорити, тиснути на мене, в тому числі й поза камерою. Але я близько до серця це не приймала, особливо завдяки підтримці моєї мами. Я просто ігнорувала всі спроби провокацій, тому тиснути на мене було складно. Я навіть не знаю, з чого почалася така ворожнеча. Можливо, Таня просто відчувала в мені конкурента і тому так поводилася.

Чи не замішаний тут Марк? Він частенько говорив, що ти йому подобаєшся…

Марк — мій друг. Після зйомок ми частенько тусувалися разом з ним і Кароліною. І зараз, після проекту, ми спілкуємося, ми разом їздили на день народження до Кароліни. Я впевнена, що як тільки приїду до Києва, ми з ним обов’язково зустрінемося. Тому ніяких стосунків, окрім дружніх, у нас навіть бути не може.

Тобто зараз твоє серце вільне?

Моє серце вже не вільне. Але це точно не Марк.

Розкажи про свої враження від суперфіналу.

Для мене суперфінал пройшов досить складно, адже у своїх стравах я використовувала так багато технік. Я там бігала, як електровіник, кітель брудний, косметика тече… До того ж я впустила мариноване каре ягняти! Тоді я згадала, як у Марка впала паста на битві «чорних», і точно вирішила, що не буду давати волю емоціям. Я взяла інше каре і довела роботу до кінця.У суперфіналі я навіть ловила себе на думці, що все, у мене нічого не виходить, і перемогу здобуде хтось із дівчат. Але все одно я продовжувала робити презентації, хоча часу залишалося критично мало.

Під час коментарів суддів ти вже здогадувалася, що можеш перемогти?

Коли ми представляли свої страви суддям, я вже відчувала, що перемога може бути за мною. Кароліна вибрала для себе стратегію приготування простих страв, але дуже смачних. Таня, як мені здається, приготувала страви за книгою Ектора. А я вирішила, що моє персональне меню повинно бути унікальним. Я намагалася максимально використовувати техніки, яким я навчилася на проекті, але в той же час додати до них щось нове. І я розуміла, що завдяки своїй тактиці можу виграти. Звичайно, без критики не обійшлося: були незначні зауваження щодо розміру порції основної страви і до деталей десерту. Але все ж я розраховувала, що судді оцінять мої техніки і творчий підхід.

Що ти відчула у той момент, коли почула своє ім’я?

Перед оголошенням переможця я дуже переживала, хоча здогадувалася про результат. Я часто бачила сни, де стаю переможцем і зі сльозами піднімаю кубок догори. Коли ж це сталося в реальному житті, я була вже такою втомленою, що одразу не здогадалася взяти кубок. Потім я вже його поцілувала, підняла вгору і зрозуміла, що я це зробила! Це були якісь неймовірні емоції! Звісно, я цього домоглася завдяки підтримці моєї мами, яка переживала разом зі мною всі важливі моменти на «МастерШеф», мама — моя підтримка і опора.

В одній з програм тебе запрошував на роботу Олексій Мазніцин. Ти погодилася на його пропозицію?

Поки що я розглядаю його пропозицію, вона мене дійсно зацікавила. Але водночас я замислююся над стажуванням і в інших ресторанах. Насправді я б усе хотіла спробувати, в усіх попрацювати. У кожного шеф-кухаря своє бачення, свій підхід — і є чому повчитися.

Ти вже напевно побудувала грандіозні плани на майбутнє. Розкажи про них.

У найближчому майбутньому я планую проводити майстер-класи і вже розробляю для них меню. Зовсім скоро вони розпочнуться в нашій харківській школі Al Cuisine. Думаю, що почну з десерту «Париж-Брест», тому що всі його дуже просять. Крім того, я з задоволенням готую торти на замовлення. Пізніше планую поїхати у Париж в кулінарну школу, адже це мій виграш. Також у перспективі я мрію відкрити свою кондитерську, але зараз я хочу практикуватися в ресторані, переймати досвід хороших шеф-кухарів, в тому числі й досвід управління. Все це допоможе мені в майбутньому правильно організувати роботу у своєму закладі.

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