02.05.2018 у 14 випуску «МастерШеф» підлітки знову будуть готувати страви під виглядом шпигунів, зашифрувавши свої рецепти від конкурентів. Також на них чекає випробування японською мовою — адже не кожному дано вимовити назву екзотичного соусу. Ну, і не обійдеться без кризи у відносинах: чи витримає конкуренцію дружба Насті та Кароліни? Дізнаємося вже цієї середи о 20:00 на СТБ.

Настя Кобиляцька розкрила всім секрет гарної дружби: потрібно лише трохи підставити кращу подругу. Настя розповіла Ектору Хіменесу-Браво, що її команда зварила рис самостійно, а конкуренти взяли готовий. Як на це відреагувала Кароліна Залевська? Чи зможе вона пробачити таку помилку своїй подрузі?

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У 14 випуску «МастерШеф» підлітки приготують морепродукти у темпуріз соусом… Пансюй? Сюйпан? Тейпай? Та як же все-таки називається цей соус, який так складно вимовити Ярику Вархоляку? Хлопець хотів би, щоб соус назвали по-слов’янськи — Андрій, Йосип або Петро.

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Для того, щоб суперники не могли вгадати страву, капітанам доведеться зашифрувати її. І Саша Шульга так добре це зробить, що навіть його власна команда насилу зрозуміє такі шифри. Можливо, їхні конкуренти будуть більш здогадливими…

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