«Давай поговоримо про секс»-4 випуск 15: темою стане «Секс і відео»

Уже завтра, 15 травня, в 15 випуску «Давай поговоримо про секс»-4 ведуча, герої та експерти обговорять тему «Секс і відео». Чоловіку подобається знімати свої сексуальні стосунки на відео, але його дружина категорично проти. Детальніше — в матеріалі.

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулася сім’я — Едуард та Наталя. Велика пристрасть чоловіка — знімати секс на відео, однак його дружина категорично проти. Бажання Едуарда настільки велике, що одного разу він зважився таємно від дружини відзняти їх любовні втіхи на телефон. Усе скінчилося тим, що Наталя помітила приховану зйомку. Тепер жінка не довіряє чоловікові та займається з ним сексом тільки під ковдрою. Едуард сподівається, що Наталю за допомогою експертів проекту все ж таки вдасться переконати внести в їхнє сексуальне життя розмаїття, і вона погодиться на зйомки домашнього секс-відео.

У студії Наталя вперше в житті розповість про справжню причину своєї відмови, яка шокує всіх, в тому числі й самого Едуарда. Хто з подружжя зможе поступитися чи все-таки кожен залишиться при своїй думці і парі доведеться розірвати стосунки?

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Експерти в студії розкажуть, до яких трагічних наслідків може призвести безвідповідальне зберігання інтимних фото та відеозаписів, чи є патологією нав’язливе бажання зняти свій секс на відео, а також як правильно відмовити партнеру, якщо ви не хочете брати участь у зйомках хоум-відео?

Не пропустіть: під час пікантного майстер-класу експерти розкажуть, що потрібно для того, аби зняти якісне хоум-відео. А також скільки можна заробити на продажу свого інтимного відео.

Дивіться випуск «Секс і відео» найвідвертішого шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже 15 травня о 22:40 на телеканалі СТБ!

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