«Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 15: темой станет «Секс и видео»

Уже завтра, 15 мая, в 15 выпуске «Давай поговоримо про секс»-4 ведущая, герои и эксперты обсудят тему «Секс и видео». Мужу нравится снимать свои сексуальные отношения на видео, но его жена категорически против. Подробнее — в материале.

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 обратилась семья — Эдуард и Наталья. Большая страсть мужа — снимать секс на видео, однако его жена категорически против. Желание Эдуарда настолько велико, что однажды он решился втайне от жены запечатлеть их любовные утехи на телефон. Всё закончилось тем, что Наталья заметила скрытую съемку. Теперь женщина не доверяет мужу и занимается с ним сексом только под одеялом. Эдуард же надеется, что Наталью при помощи экспертов проекта все-таки удастся убедить внести в их сексуальную жизнь разнообразие, и она согласится на съемки домашнего секс-видео.

В студии Наталья впервые в жизни расскажет о настоящей причине своего отказа, которая повергнет всех в шок, в том числе и самого Эдуарда. Кто из супругов сможет уступить или все-таки каждый останется при своем мнении и паре придется разорвать отношения?

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Эксперты в студии расскажут, к каким трагическим последствиям может привести безответственное хранение интимных фото и видеозаписей, является ли патологией навязчивое желание снять свой секс на видео, а также как правильно отказать партнеру, если вы не хотите участвовать в съемках хоум-видео?

Не пропустите: во время пикантного мастер-класса эксперты расскажут, что нужно для того, чтобы снять красивое хоум-видео. А также сколько можно заработать на продаже своего интимного видео.

Смотрите выпуск «Секс и видео» самого откровенного шоу «Давай поговоримо про секс»-4 уже 15 мая в 22:40 на телеканале СТБ!

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