«Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 17: темой станет «И секс, и грех»

Уже завтра, 29 мая, ведущая, гости и эксперты программы «Давай поговоримо про секс»-4 обсудят тему «И секс и грех». Александр изменил своей жене с ее лучшей подругой – кумой. С тех пор их брак на грани разрыва. Подробнее – в материале.

На проект обратились пара Валерия и Александр из Днепропетровской области. Вместе они уже 5 лет. Воспитывают трехлетнюю дочь Софию. Около двух лет назад Александр изменил своей супруге с крестной матерью их дочери. И с тех пор отношения героев трещат по швам. С ближайшей подругой – кумой Валерия рассорилась. Пытаясь сохранить семью, жена простила мужу предательство, но восстановить доверие оказалось не так уж и просто. Валерия постоянно подозревает мужа в неверности и комплексует по поводу того, что недостаточно сексуально привлекательна для супруга — ведь, по её мнению, Саша продолжает засматриваться на других женщин.

Герой искренне кается в измене, уверяет, что больше не совершит такую ошибку и хочет, чтобы жена научилась снова ему доверять. Валерия хочет, чтобы проект помог ей удостовериться в том, что Саша говорит правду и больше не поддастся соблазну изменить своей супруге.

Действительно ли Александр больше не хочет секса с кумой или другими женщинами, и удастся ли ему доказать Валерии свою верность? Сможет ли героиня избавиться от своих комплексов и снова почувствовать себя сексуально привлекательной? И сумеет ли она наладить отношения не только со своим мужем, но и с кумой?

В этой программе мы расскажем, что делать, если муж заинтересовался кумой и вступил с ней в интимные отношения? Можно ли после такой измены наладить отношения и с мужем, и с крёстной матерью вашего ребенка? Почему секс между кумовьями – такая популярная украинская традиция? Также в студию придет женщина, которая переспала со своим крестником и теперь хочет от него откреститься!

Также не пропустите: Дима Коляденко расскажет о том, приходилось ли ему вожделеть свою куму.

Не пропустите выпуск «И секс и грех» откровенного шоу «Давай поговоримо про секс»-4 уже 29 мая в 22:30 на телеканале СТБ!