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Телеканал СТБ / Какие существуют типы любовниц

Какие существуют типы любовниц

Телеканал СТБ

Сколько лет существует традиция создавать семьи, столько же бок о бок с ними существуют и любовницы. И всегда к ним относились с осуждением и презрением. Какие они, коварные разлучницы, которые уводят мужчин у жен и разрушают семьи? Сексотерапевт Марго Ипатова рассказала, какие типы любовниц бывают.

Пай-девочки: Как правило, это женщина, которая уже была в браке и пережила развод. Зачастую у нее есть ребенок, которого она не показывает. Скромная, трудолюбивая, стыдливая, привыкла радоваться тому, что имеет, и не рвется ничего менять, даже в постели. На мужчину будет смотреть с широко открытыми глазами и восхищаться всему, что он делает и говорит.

Заботливая мамочка: Хозяйственная, заботливая и нетребовательная. Будет кормить мужчину, выслушивать, справляться о здоровье не только его, но и его жены и детей. Вместе с мужчиной будет выбирать подарки для детей. Встречи, скорее всего, будут проходить у нее дома, где все чисто, убрано, уютно и комфортно.

Бизнес-вумен: У такой девушки все расписано строго по часам. Даже любовники внесены в расписание. Скорее всего мужчина у нее не один. Она независима, самостоятельна, пунктуальна и не любит сентиментальности. Может предложить разделить расходы на съемную квартиру для интимных встреч. У нее мало требований, ей самой не нужна забота и давать ее любовнику она не будет.

Понимающая красотка: Такая девушка очень хорошо выглядит. Она стройна, ухожена, стильно одевается и выглядит самодостаточно. Она внимательно выслушивает мужчину и его жалобы на жизнь или работу, периодически давая мудрые советы. Она хороша в сексе, будет исполнять все желания мужчины в постели. Идеальная женщина.

Содержанка: С такой девушкой все честно – ради денег. Все оговорено заранее: «Ты мне деньги и подарки, я тебе секс. Чем лучше подарок – тем лучше секс».

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