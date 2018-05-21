«Давай поговоримо про секс»-4 выпуск 16: темой станет «Он, я и его любовница»

Темой 16 выпуска пикантного шоу «Давай поговоримо про секс»-4 станет «Он, я и его любовница». Уже завтра, 22 мая, вы узнаете всю правду о тех, кто разбивает чужие семьи, почему некоторые девушки предпочитают исключительно женатых мужчин и как начать снова доверять мужу после его измены. Подробнее о том, что вы увидите в 16 выпуске проекта «Давай поговоримо про секс»-4, – в материале.

На проект обратилась тридцатитрёхлетняя привлекательная девушка по имени Наталья. Она убеждена, что быть любовницей лучше, чем женой, ведь к любовницам мужчины испытывают самые трепетные чувства, постоянно дарят подарки, у этих отношений никогда не заканчивается конфетно-букетный период, а секс всегда очень страстный. Кроме того, Наталья убеждена, что с легкостью могла бы увести любого мужчину из семьи, но ей не нужны стабильные отношения.

К такому выводу Наталья пришла после того, как её любимый муж сам завел любовницу. Разорвав отношения с изменщиком, она начала встречаться только с женатыми мужчинами. Женщина убеждена, что верных мужчин не бывает, и готова это доказать!

Также на проект обратилась двадцативосьмилетняя Алина, которая подозревает своего мужа Евгения в том, что он завел любовницу. Подозрения Алины небезосновательны, ведь Евгений уже был уличен в неверности.

Мужчина утверждает, что после того, как жена его простила, он больше не имел связи на стороне. Из-за постоянных подозрений жены сексуальная жизнь пары практически сошла на нет. Алина попросила вывести мужа на чистую воду и провести тестирование на полиграфе. А подтвердятся ли ее опасения, вы узнаете в конце программы.

Наши эксперты расскажут, как понять по поведению мужчины, что он завел любовницу? Какие типы любовниц самые опасные для брака? В студию придет женщина, которая положительно настроена к изменам мужа, поскольку в моменты адюльтера он задаривает ее дорогими подарками. Кроме того, героиня из зала расскажет о том, как шантажировала своего женатого любовника-депутата и как именно он попытался с ней расправиться.

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Также наши эксперты расскажут, как должна вести себя женщина, чтобы у мужчины вообще не возникало желания заводить любовницу? Как женщинам, которые находятся в статусе любовницы, стать единственной в жизни своего избранника? Также вы станете свидетелями скандальной провокации: действительно ли все мужчины в отношениях согласны на быстрый секс без обязательств?

Смотрите выпуск «Он, я и его любовница» откровенного шоу «Давай поговоримо про секс»-4 уже 22 мая в 22:40 на телеканале СТБ!

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