«Давай поговоримо про секс»-4 випуск 16: темою стане «Він, я і його коханка»

Темою 16 випуску пікантного шоу «Давай поговоримо про секс»-4 стане «Він, я і його коханка». Уже завтра, 22 травня, ви дізнаєтеся всю правду про тих, хто розбиває чужі сім’ї, чому деякі дівчата віддають перевагу виключно одруженим і як почати знову довіряти чоловікові після його зради. Детальніше про те, що ви побачите в 16 випуску проекту «Давай поговоримо про секс»-4, – в матеріалі.

На проект звернулася тридцятитрирічна приваблива дівчина на ім’я Наталя. Вона переконана, що бути коханкою краще, ніж дружиною, адже коханкам постійно дарують подарунки, у цих взаємин ніколи не закінчується цукерково-букетний період, а секс завжди дуже пристрасний. Крім того, Наталя переконана, що з легкістю могла б вкрасти будь-якого чоловіка з родини, але їй не потрібні стабільні стосунки.

До такого висновку Наталя дійшла після того, як її коханий чоловік сам завів коханку. Розірвавши стосунки зі зрадником, вона почала зустрічатися тільки з одруженими. Жінка переконана, що вірних чоловіків не буває, і готова це довести!

Також на проект звернулася двадцятивосьмирічна Аліна, яка підозрює свого чоловіка Євгенія в тому, що він завів коханку. Підозри Аліни небезпідставні, адже Євген вже був викритий у невірності.

Чоловік стверджує, після того, як дружина його вибачила, він більше не мав зв’язку на стороні. Через постійні підозри дружини сексуальне життя пари практично зійшло нанівець. Аліна попросила вивести чоловіка на чисту воду і провести тестування на поліграфі. А чи підтвердяться її побоювання, ви дізнаєтеся у кінці програми.

Наші експерти розкажуть, як зрозуміти з поведінки чоловіка, що він завів коханку? Які типи коханок найнебезпечніші для шлюбу? У студію прийде жінка, яка позитивно налаштована до зрад чоловіка, оскільки в моменти адюльтеру він завалює її дорогими подарунками. Крім того, героїня із залу розповість про те, як шантажувала свого одруженого коханця-депутата і як саме він спробував з нею розправитися.

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Також наші експерти розкажуть, як повинна поводитися жінка, аби у чоловіка взагалі не виникало бажання заводити коханку? Як жінкам, які перебувають у статусі коханки, стати єдиною в житті свого обранця? Також ви станете свідками скандальної провокації: чи дійсно всі чоловіки в стосунках згодні на швидкий секс без зобов’язань?

Дивіться випуск «Він, я і його коханка» відвертого шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже 22 травня о 22:40 на телеканалі СТБ!

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