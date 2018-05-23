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Телеканал СТБ / Які існують типи коханок

Які існують типи коханок

Телеканал СТБ

Скільки років існує традиція створювати родини, стільки ж пліч-о-пліч з ними існують і коханки. І завжди до них ставилися з осудом та презирством. Які вони, підступні розлучниці, які відводять чоловіків у дружин та руйнують родини? Сексотерапевт Марго Іпатова розповіла, які типи коханок бувають.


Пай-дівчинка: Як правило, це жінка, яка вже була у шлюбі та пережила розлучення. Найчастіше у неї є дитина, яку вона не показує. Скромна, працьовита, сором’язлива, звикла радіти тому, що має, і не рветься нічого міняти, навіть у ліжку. На чоловіка буде дивитися з широко відкритими очима і захоплюватися усім, що він робить та говорить.

Дбайлива матуся: Господиня, турботлива і невимоглива. Буде годувати чоловіка, вислуховувати, справлятися про здоров’я не тільки його, а й його дружини та дітей. Разом з коханцем буде обирати подарунки його дітям. Зустрічі, скоріш за все, будуть проходити у неї вдома, де все чисто, прибрано, затишно та комфортно.

Бізнес-вумен: У такої жінки все розписано суворо по годинах. Навіть коханці внесені до розкладу. Скоріш за все чоловік у неї не один. Вона незалежна, самостійна, пунктуальна і не любить сентиментальності. Може запропонувати розділити витрати на квартиру для інтимних зустрічей. У неї мало вимог, їй самій не потрібна турбота і давати її коханцю вона не буде.


Розуміюча красуня: Така дівчина дуже добре виглядає. Вона струнка, доглянута, стильно одягається і виглядає самодостатньо. Вона уважно вислуховує чоловіка і його скарги на життя або роботу, періодично даючи мудрі поради. Вона чудова у сексі, виконуватиме всі бажання чоловіка в ліжку. Ідеальна жінка.

Утриманка: З такою дівчиною все чесно – заради грошей. Все обумовлено заздалегідь: «Ти мені гроші і подарунки, я тобі секс. Чим кращий подарунок – тим кращий секс».

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