Уже завтра, 29 травня, ведуча, гості та експерти програми «Давай поговоримо про секс»-4 обговорять тему «І секс і гріх». Олександр зрадив своїй дружині з її найкращою подругою – кумою. З тих пір їх шлюб на межі розриву. Детальніше – в матеріалі.

На проект звернулися пара Валерія та Олександр з Дніпропетровської області. Разом вони вже 5 років. Виховують трирічну доньку Софію. Близько двох років тому Олександр зрадив своїй дружині із хрещеною матір’ю їхнюї дочки. І з тих пір відносини героїв тріщать по швах. З найближчою подругою – кумою Валерія посварилася. Намагаючись зберегти сім’ю, дружина пробачила чоловікові зраду, але відновити довіру виявилося не так вже й просто. Валерія постійно підозрює чоловіка в невірності і комплексує з приводу того, що недостатньо сексуально приваблива для чоловіка – адже, на її думку, Саша продовжує задивлятися на інших жінок.

Герой щиро кається у зраді, запевняє, що більше не скоїть таку помилку і хоче, аби дружина навчилася знову йому довіряти. Валерія хоче, аби проект допоміг їй упевнитися в тому, що Саша каже правду і більше не піддасться спокусі зрадити своїй дружині.

Чи справді Олександр більше не хоче сексу з кумою або іншими жінками, і чи вдасться йому довести Валерії свою вірність? Чи зможе героїня позбутися своїх комплексів і знову відчути себе сексуально привабливою? Та чи зуміє вона налагодити відносини не тільки зі своїм чоловіком, але і з кумою?

У цій програмі ми розповімо, що робити, якщо чоловік зацікавився кумою і вступив з нею в інтимні стосунки? Чи можна після такої зради налагодити відносини і з чоловіком, і з хрещеною матір’ю вашої дитини? Чому секс між кумами – така популярна українська традиція? Також у студію прийде жінка, яка переспала зі своїм хрещеником і тепер хоче від нього відхреститися!

Також не пропустіть: Діма Коляденко розповість про те, чи доводилося йому бажати свою куму.

Не пропустіть випуск «І секс і гріх» відвертого шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже 29 травня в 22:30 на телеканалі СТБ!