«Давай поговоримо про секс»-4: тема випуску 12 «Костюмований секс»

Завтра, 17 квітня, у випуску «Костюмований секс» на шоу «Давай поговоримо про секс»-4 експерти дадуть відповідь на питання про рольові ігри в інтимному житті. В яких випадках такі експерименти можуть допомогти зберегти шлюб, а в яких – зруйнувати?





На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулися 25-річна Валентина та 40-річний Максим, які вже три роки живуть у цивільному шлюбі. Вже за кілька місяців після початку спільного життя, Максим запропонував Валентині урізноманітнити їхній секс за допомогою рольових ігор: «Пан і рабиня», «Доктор і пацієнтка», «Поліцейський і укладена».

Спочатку Валентині дуже подобалося перевтілюватися в нові ролі. Але з часом Максим став заграватися і бити дружину до синців, приковувати до батареї. В результаті Валентина стала відмовлятися від сексу взагалі. Чоловіка така позиція дружини не влаштовує. Чому Максиму подобається принижувати свою дружину і як навчитися контролювати себе в ліжку? А також як знайти такі ігри, які будуть приносити задоволення обом партнерам?



Рольові ігри стали причиною розбіжностей і другої пари. Олександра та Євген майже три роки у цивільному шлюбі. Євгену набридло, що дружина під час сексу домінує і грає чоловічі ролі, переодягаючись у військову форму. Євген втомився в усьому підкорятися Олександрі та хотів би, щоб вона стала жіночною і поступливою, як в сексі, так і в побуті. Чи зможе жінка-лідер стати м’якше заради свого коханого?



Також глядачі дізнаються: У яких випадках рольові ігри можуть допомогти зберегти шлюб? Як правильно запропонувати своєму партнерові рольовий секс? Які рольові ігри найкраще підійдуть новачкам? Чи варто переступати через себе і погоджуватися на рольовий секс, аби догодити партнеру? У яких випадках рольові ігри можуть зруйнувати сексуальне життя? Які прості правила під час рольової гри допоможуть уникнути розчарування? Яким чином можна заробити за допомогою рольових ігор?



А також не пропустіть: як заощадити на покупці костюмів для рольових ігор та які ролі в сексі воліють наші експерти і ведуча?

Дивіться шоу випуск 12 «Костюмований секс» шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже завтра, 17 квітня, о 22:40!