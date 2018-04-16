«Давай поговоримо про секс»-4: тема випуску 12 «Костюмований секс»

PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: тема випуску 12 «Костюмований секс»

«Давай поговоримо про секс»-4: тема випуску 12 «Костюмований секс»

Телеканал СТБ

Завтра, 17 квітня, у випуску «Костюмований секс» на шоу «Давай поговоримо про секс»-4 експерти дадуть відповідь на питання про рольові ігри в інтимному житті. В яких випадках такі експерименти можуть допомогти зберегти шлюб, а в яких – зруйнувати?
111A1030

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулися 25-річна Валентина та 40-річний Максим, які вже три роки живуть у цивільному шлюбі. Вже за кілька місяців після початку спільного життя, Максим запропонував Валентині урізноманітнити їхній секс за допомогою рольових ігор: «Пан і рабиня», «Доктор і пацієнтка», «Поліцейський і укладена».

Спочатку Валентині дуже подобалося перевтілюватися в нові ролі. Але з часом Максим став заграватися і бити дружину до синців, приковувати до батареї. В результаті Валентина стала відмовлятися від сексу взагалі. Чоловіка така позиція дружини не влаштовує. Чому Максиму подобається принижувати свою дружину і як навчитися контролювати себе в ліжку? А також як знайти такі ігри, які будуть приносити задоволення обом партнерам?
111A0743

Рольові ігри стали причиною розбіжностей і другої пари. Олександра та Євген майже три роки у цивільному шлюбі. Євгену набридло, що дружина під час сексу домінує і грає чоловічі ролі, переодягаючись у військову форму. Євген втомився в усьому підкорятися Олександрі та хотів би, щоб вона стала жіночною і поступливою, як в сексі, так і в побуті. Чи зможе жінка-лідер стати м’якше заради свого коханого?
111A1314

Також глядачі дізнаються: У яких випадках рольові ігри можуть допомогти зберегти шлюб? Як правильно запропонувати своєму партнерові рольовий секс? Які рольові ігри найкраще підійдуть новачкам? Чи варто переступати через себе і погоджуватися на рольовий секс, аби догодити партнеру? У яких випадках рольові ігри можуть зруйнувати сексуальне життя? Які прості правила під час рольової гри допоможуть уникнути розчарування? Яким чином можна заробити за допомогою рольових ігор?
111A1310

А також не пропустіть: як заощадити на покупці костюмів для рольових ігор та які ролі в сексі воліють наші експерти і ведуча?

Дивіться шоу випуск 12 «Костюмований секс» шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже завтра, 17 квітня, о 22:40!

Читайте більше цікавих новин в Viber і Telegram СТБ