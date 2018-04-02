«Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску стане «У ліжку з фетишистом»

Уже завтра, 3 квітня, в ефірі найбільш пікантне шоу «Давай поговоримо про секс»-4. Темою випуску 10 стане «У ліжку з фетишистом». Хто такі фетишисти, що робити, якщо ви дізналися про незвичайні пристрасті партнера і чи є це відхиленням – розкажуть експерти.



Опитування: чи знаєте ви, хто такі фетишисти?

На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулася пара Аркадій і Юлія. Подружжя разом уже 12 років і виховують десятирічного сина. Але тільки недавно Юлія дізналася, що Аркадій – фетишист. Йому подобається під час сексу одягати на себе жіночу білизну. Це покращує його ерекцію, підсилює оргазм. Ще Аркадій любить, коли дружина домінує в сексі та задовольняє його за допомогою страпона. Юля стурбована сексуальними уподобаннями коханого. Героїня підозрює, що захоплення жіночою білизною і анальними ласками, може свідчити про те, що її чоловік – гей. Аркадій категорично відмітає підозри дружини і хоче довести їй, що чоловіки не входять в спектр його сексуальних інтересів.



Чи можуть інтимні пристрасті героя свідчити про його нетрадиційну орієнтацію? Чи варто Юлі бити тривогу через те, що чоловікові подобається переодягатися у жіночу білизну під час сексуальних ігор? Так чи невинні фетиші Аркадія, або ж за ними криється якась більш серйозна патологія?



Що робити, якщо ваш партнер виявився фетишистом і елементи вашого гардеробу збуджують його не менше, ніж ви? Чому до сексуального фетишизму більше схильні представники сильної половини людства? Які фетиші найбільш популярні серед українських чоловіків? Що робити, якщо ваш партнер збуджується від того, що нюхає чужу білизну? І як за допомогою ношених трусиків можна побудувати бізнес імперію? На які правопорушення йдуть фетишисти, щоб володіти предметом свого жадання? Як зрозуміти, що сексуальні уподобання партнера можуть загрожувати вашому життю?

Не пропустіть, до студії прийде жінка, яка відверто розповість про сексуальні пристрасті свого колишнього чоловіка – некрофіла. А також, щоб дізнатися шокуючі подробиці сексуальних фетишів одружених чоловіків, журналісти запросили до студії представницю найдавнішої професії з великих робочим стажем.

Дивіться саме відверте шоу «Давай поговоримо про секс»-4 випуск 10 3 квітня о 22:40!