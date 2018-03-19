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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4 випуск 8: експерти допоможуть повернути кохання

«Давай поговоримо про секс»-4 випуск 8: експерти допоможуть повернути кохання

Телеканал СТБ

Завтра, 20 березня, глядачі побачать випуск 8 пікантного шоу «Давай поговоримо про секс»-4. Експерти намагатимуться допомогти героям, які переживають кризу у стосунках. До студії прийдуть дві подружні пари, які мріють повернути колишню пристрасть і кохання. Кому з пар вдасться врятувати стосунки, а хто подасть на розлучення?

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На проект звернулася пара з міста Дніпро. Аліна та Дмитро в шлюбі вже 5 років, і зараз їхня сім’я переживає кризу. Останнім часом Дмитро сприймає свою дружину як належне – він не приділяє їй уваги і весь вільний час проводить або з друзями, або граючи в комп’ютерні ігри. Більш того, героїня стурбована тим, що чоловік втратив до неї сексуальний інтерес – інтимна близькість якщо і відбувається, то тільки з ініціативи Аліни. Дмитро ж стверджує, що він дружину кохає, але доводити це діями не вважає за потрібне, адже він упевнений, що Аліна вже від нього нікуди не дінеться. Героїня ж не хоче жити в шлюбі без пристрасті та сподівається за допомогою експертів нашого проекту заново розпалити згаслі почуття чоловіка.

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Почуття охололи й у другої героїні. Алла прожила з Андрієм довгих 13 років, після чого виставила чоловіка за поріг. Причиною тому стало небажання героїні займатися з чоловіком сексом. Алла стверджує, що інтимна близькість з чоловіком їй неприємна і навіть викликає огиду. Водночас жінка не впевнена, що це може бути достатньою підставою для розлучення. Андрій сподівається, що почуття у Алли до нього ще залишилися. І хоче за допомогою проекту відшукати шлях до серця своєї дружини, а також зберегти свій шлюб.

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У цій програмі глядачі дізнаються, кому з наших пар вдасться врятувати стосунки, а хто подасть на розлучення? А також хто з героїнь піде зі зйомок зі щасливою посмішкою на обличчі, а хто вибіжить зі студії в сльозах?

Також експерти докладно розкажуть, що робити, якщо ваша сім’я стикнулася з кризою у стосунках? І в яких випадках варто поборотися за почуття партнера, а в яких єдино правильним рішенням буде розлучитися? Чи правда, що любов живе всього три роки, і як освіжити почуття після закінчення цього часу? Що робити, щоб секс у тривалих стосунках не перетворився на рутину? І як поводитися подружжю, якщо поява дитини в сім’ї руйнує взаємини між ними? З яких причин найчастіше розлучаються українські пари? І як жінки своєю поведінкою нерідко самі вбивають пристрасть у своїх чоловіках?

Опитування: чи зважилися б ви повернути кохання за допомогою магії

А також не пропустіть: у студії з’явиться жінка, яка намагалася повернути кохання чоловіка за допомогою чорної магії. До яких наслідків це призвело і чи змогла вона зберегти таким нетрадиційним способом свою сім’ю?

Дивіться завтра, 20 березня, випуск 8 «Повернись, кохання» шоу «Давай поговоримо про секс»-4 о 22:40 на телеканалі СТБ!