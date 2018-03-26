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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску 9 стане «Тюремний роман»

«Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску 9 стане «Тюремний роман»

Телеканал СТБ

Вже завтра, 27 березня, знову в ефірі пікантне шоу «Давай поговоримо про секс»-4. У випуску «Тюремний роман» експерти допоможуть героям впоратися з проблемами в сімейному житті та розкажуть, чи є шанс побудувати щасливі стосунки з чоловіком із кримінальним минулим. Докладніше – в матеріалі.

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Опитування: як ви ставитеся до роману з колишнім ув’язненим

Героїня випуску 9 «Давай поговоримо про секс»-4 Наталя вже п’ять років живе у цивільному шлюбі з колишнім ув’язненим Володимиром. За цей час жінці так і не вдалося відучити чоловіка від тюремних звичок: розмовляти «по фені» (тюремним сленгом), пити чифір, жити «за поняттями». Найбільше Наталю засмучує те, що так звані «поняття» поширюються і на сексуальне життя пари. Володимир ніколи не цілує Наталю в губи, не задовольняє її орально, він надає перевагу грубому «тваринному» сексу без прелюдій.

Крім того, жінка вважає, що друзі з кримінального минулого негативно впливають на чоловіка. У Володимира вже п’ять судимостей, і Наталя боїться, що він знову може потрапити до в’язниці. Але найбільше жінку ображає, що весь цей час Володимир так і не «дозрів» зробити їй пропозицію.

У цій програмі ви дізнаєтеся, як колишні ув’язнені спокушають жінок «з волі»? З якими проблемами може стикнутися жінка, котра покохала кримінальника? Які прийоми використовують ув’язнені, щоб втертися в довіру до жінок і використовувати їх у своїх цілях? За якими звичкам розпізнати колишнього ув’язненого?

А також не пропустіть: до студії прийде один із найвідоміших українців з кримінальним минулим, фахівець в заочному звабленні жінок – Володимир Лорд.

Дивіться найвідвертіше шоу «Давай поговоримо про секс»-4 випуск 9 вже 27 березня о 22:40!