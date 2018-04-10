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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску 11 стане «У ліжку із зіркою»

«Давай поговоримо про секс»-4: темою випуску 11 стане «У ліжку із зіркою»

Телеканал СТБ

10 квітня глядачі побачать випуск 11 пікантного шоу «Давай поговоримо про секс»-4. Темою програми стане «У ліжку із зіркою», а в студії з’являться дві пари. Чи вдасться героям переконати своїх коханих, що надмірна захопленість зірками аномальна і руйнує їхні стосунки?

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Опитування: ви коли-небудь мріяли про секс із зіркою

На проект звернувся Сергій з Полтави, який вже кілька років страждає від нездорового захоплення своєї дружини Олени Дмитром Карпачовим. Олена постійно порівнює чоловіка з відомим ведучим, причому порівняння незмінно виявляються не на користь Сергія. Дівчина відкрито заявляє, що хотіла б зайнятися сексом з Карпачовим і з задоволенням би вийшла за нього заміж! Сергій втомився терпіти віртуального «суперника» і хоче за допомогою проекту довести Олені, що саме він – найкращий чоловік для неї. А Карпачов здається ідеальним тільки тому, що Олена поняття не має, який він в реальному житті.

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Так само на проект звернулася Марія, чоловік якої, Дмитро, в захваті від української співачки Даші Астаф’євої та наполегливо намагається зробити зі своєї дружини копію сексапільної поп-зірки. Він просить дружину одягатися і фарбуватися, як Даша Астаф’єва, а також коротко підстригтися і зробити пластичну операцію по збільшенню грудей. Марія категорично проти цього, адже вона хоче бути для свого чоловіка єдиною і неповторною, і мріє про те, щоб він кохав її такою, яка вона є. Сексуальне життя пари також давно не приносить задоволення дівчині, так як кожен статевий акт починається з перегляду відвертих кліпів за участю Даші Астаф’євої. Без цього Дмитру буває важко збудитися. Марія просить допомоги у проекту, вона переконана, що якщо ситуація не зміниться, їхній шлюб незабаром розвалиться.

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Чи вдасться Сергію і Марії переконати своїх коханих, що надмірна захопленість зірками аномальних і руйнує їхні відносини? У цій програмі ви дізнаєтеся, на що готові піти молоді дівчата заради сексу із зіркою. Як фанати ламають долі своїх кумирів? А також, найвідвертіші історії про стосунки з фанатами від Слави з НеАнгелів! Не пропустіть: чим закінчиться зустріч Марії з Дмитром Карпачовим?

Дивіться випуск 11 «Давай поговоримо про секс» -4 вже сьогодні, 10 квітня, о 22:40!