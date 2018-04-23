Завтра, 24 квітня, глядачі побачать випуск 12 шоу «Давай поговоримо про секс»-4. Герой випуску заявляє, що його приворожила колишня дружина. Через магію його тягне до неї і він регулярно зраджує свою нинішню дружину. Чи правда це чи він просто виправдовує зради – з’ясують експерти шоу.



На проект «Давай поговоримо про секс»-4 звернулися Наталія та Кирило з міста Дніпро. Пара живе у цивільному шлюбі вже два роки. Півроку тому Кирило зрадив Наталі зі своєю колишньою дружиною Катею. Чоловік запевняє, що виною тому приворот, який на нього навела колишня. Його слова підтверджують численні ворожки, до яких зверталися наші герої. Крім того, після зради з Катею у героя почалися проблеми з потенцією в інтимних стосунках з цивільною дружиною: статевий акт став тривати не більше двох хвилин, а іноді ерекція просто зникає під час сексу. Кирило каже, що кохає Наталю, але нічого не може з собою вдіяти. Наталя ж сумнівається у правдивості чоловіка, вона боїться, що Кирило просто ніяк не може забути Катю і в будь-який момент може кинути її та піти до колишньої. Героїня звернулася на проект, щоб за допомогою наших експертів дізнатися, чи дійсно на її чоловіка діє приворот чи у нього досі є почуття до екс-дружини?

Щоб допомогти Наталі розібратися в ситуації, в студії як експерти виступлять найкращі психологи та екстрасенси країни, в тому числі переможець 16 сезону «Битви екстрасенсів» – Сурен Джулакян. Чи зможуть вони визначити, чи дійсно Катя за допомогою магії змусила Кирила займатися з нею сексом? І в чому ж справжня причина серйозних проблем з потенцією нашого героя?

У цій програмі експерти детально розкажуть про те, як зрозуміти, чи дійсно вашого партнера причарували, чи ж він звичайний бабій? Як приворожити власного чоловіка? Як налагодити сексуальне життя за допомогою магічних ритуалів? Як діє чорний цвинтарний приворот? Що таке магічне мислення і чому воно властиве більшості наших співвітчизників? Як чорні маги перетворюють жінок на секс-рабинь?

Не пропустіть вердикт Сурена Джулакяна про те, що саме штовхнуло нашого героя Кирила у ліжко до колишньої дружини. А також, щоб дізнатися, наскільки довірливими є прості українці та скільки вони готові заплатити за приворот екстрасенса-шарлатану, ми провели експеримент.

Дивіться відверте шоу «Давай поговоримо про секс»-4 вже 24 квітня о 22:40 на телеканалі СТБ!