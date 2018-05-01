Традиційно День матері відзначають у другу неділю травня. У це свято прийнято дякувати своїм мамам за життя і за все, що вони для нас роблять. Дізнайтеся, якого числа у цьому році святкуватимемо День матері, у нашому матеріалі.

У 2018 році свято випадає на 13 травня.

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День матері відзначають у другу неділю травня 85 країн по всьому світу з 1914 року. Люди дарують найулюбленішим жінкам квіти, листівки і просто приділяють час. Маленькі діти в школах і садках складають вірші та пісні, роблять вироби своїми руками. Найважливіше – що б ви не подарували мамі, вона буде рада, адже ви її дитина.

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Хоч деякі країни і відзначають День матері в іншу пору року, більшість вибрали саме травень. І так було вирішено неспроста. Травень вважається місяцем Діви Марії.

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Показувати свою любов і турботу мамі можна і потрібно щодня, а не тільки у свята. Будьте опорою і завжди поруч – це найкращий подарунок!

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