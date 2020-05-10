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Людмила Шупенюк: Бути матір’ю ‒ благословення з небес

10.05.2020

Сьогодні День матері. Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає всіх мам із цим чудовим святом. Ми підготували цикл матеріалів, у яких зірки телеканалу СТБ розкажуть про те, що для них означає бути мамою. Лікарка проєкту  «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк поділилася секретом успішного материнства та розкрила таємницю, в якому віці найкраще вперше стати мамою. Детальніше читайте в матеріалі.

день мамі

Що ви відчули, коли вперше подивилися на свою дочку?

Передовсім я відчула безмежне щастя. По-перше, щастя від того, що пологи закінчилися. І закінчились нормально. І я це змогла оцінити не тільки як жінка, а й як лікар. Я оцінила, що народилася абсолютно здорова дитина. І це була друга хвиля щастя. А коли вона закричала і зарухалася, ‒ це було надзвичайно. Знаєте, коли дитина вперше кричить у пологовій залі, це ніби зворотній зв’язок. Вона жива, вона здорова, 

На вашу думку, якою має бути ідеальна мама?

Мабуть, у кожного будуть свої відповіді. І відповідати на це запитання треба не як мати, а як дитина. Я дивлюсь на свою маму і розумію, що саме такою має бути ідеальна мама. Це жінка, яка створила чудову сім’ю. Її кохання до нашого тата ‒ безмежне. І це важливо. Бо коли ти бачиш щасливих батьків, то розумієш, що виховуєшся в любові, у щасливій родині. І ти вже вчишся любити тих людей, які є навколо. Я ніколи не чула, щоб мама сварилася або якось суворо нас виховувала. Мої батьки разом уже 60 років. І, знаєте, мабуть, це і є ідеальні батьки для дітей. Які створили ту родину, в якій хочеться зростати, яку хочеться наслідувати, яку хочеться бачити у себе і у своїх дітей. 

Який найкращий спогад у вас про вашу маму? Можливо, якийсь день із мамою запам’ятався найбільше чи, може, подарунок?

Ви знаете, у мене немає одного яскравого спогаду. Я кожен день згадую із вдячністю. Мені здається, щоб згадати день, який найкраще запам’ятався, має бути контраст, а в мене такого контрасту немає. Кожна зустріч із мамою ‒ це спілкування доброти, радості та щастя. І я, насправді, вдячна своїй мамі за кожен день, який вона провела зі мною. І якщо говорити про подарунки, то мати таку маму, яка є в мене, це і є найкращий подарунок. 

Людмила Шупенюк: Бути матір’ю ‒ благословення з небес 

Як вам вдається поєднувати материнство і роботу?

Робота забирає дуже багато часу, і я інколи ловлю себе на думці, що десь я не додала своїй дочці у спілкуванні через те, що постійно працюю. Тому ті моменти, коли я можу побути разом зі своєю дочкою, я дуже ціную.  

Чи допомагає вам ваша професія в материнстві?

Мабуть, вона мені дала відчути безмежне щастя від того, що я можу стати матір’ю. Бо, знаючи, скільки жінок мають проблеми з вагітністю, або складну вагітність, або проблеми зі здоров’ям дитини, я дякую Богу, що мала прекрасну вагітність, чудову дитину, нормальні пологи. Я ‒ мама. А для жінки, як на мене, це ‒ найважливіше, що є у житті.

Що треба зробити, щоб дитина стала мамі другом?

По-перше, бути другом для неї. Дитину треба любити, їй потрібно довіряти. Мені здається, що, коли дитина приходить у цей світ, вона вже вибрала нас не тільки як батьків, а й як друзів. Якщо ти це розумієш, якщо здатен згадати, відчути, поважати  потреби дитини, то ти, однозначно, будеш їй другом. 

Людмила Шупенюк: Бути матір’ю ‒ благословення з небес 

На вашу думку, який вік оптимальний для того, щоб уперше стати мамою?

Як акушер-гінеколог, враховуючи всі фізіологічні моменти: настання вагітності, якості яйцеклітини, перебіг вагітності, пологи і час для виховання,  я вважаю, що, звичайно, це від 21 до 28 років або навіть 30 років. Це ідеальний вік для планування першої вагітності. А далі ‒ як піде. До менопаузи жінка може народжувати. І сьогодні можливі спонтанні вагітності в 45, і в 48 років. Проте, як лікар, я би рекомендувала спочатку побудувати вагітність, а потім уже ‒ кар’єру чи подорожі світом. 

Я хочу побажати кожній жінці відчути те, заради чого вона прийшла у цей світ, ‒ стати матір’ю, і отримувати від цього задоволення. Тому що материнство ‒ це щастя і благословення з небес. 

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