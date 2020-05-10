Сьогодні ‒ День матері. Редакція сайту STB.UA від щирого серця вітає всіх мам із цим чудовим святом. Ми підготували цикл матеріалів, у яких зірки телеканалу СТБ розкажуть про те, що для них означає бути мамою. Лікарка проєкту «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк поділилася секретом успішного материнства та розкрила таємницю, в якому віці найкраще вперше стати мамою. Детальніше читайте в матеріалі.

Що ви відчули, коли вперше подивилися на свою дочку?

Передовсім я відчула безмежне щастя. По-перше, щастя від того, що пологи закінчилися. І закінчились нормально. І я це змогла оцінити не тільки як жінка, а й як лікар. Я оцінила, що народилася абсолютно здорова дитина. І це була друга хвиля щастя. А коли вона закричала і зарухалася, ‒ це було надзвичайно. Знаєте, коли дитина вперше кричить у пологовій залі, це ніби зворотній зв’язок. Вона жива, вона здорова,

На вашу думку, якою має бути ідеальна мама?

Мабуть, у кожного будуть свої відповіді. І відповідати на це запитання треба не як мати, а як дитина. Я дивлюсь на свою маму і розумію, що саме такою має бути ідеальна мама. Це жінка, яка створила чудову сім’ю. Її кохання до нашого тата ‒ безмежне. І це важливо. Бо коли ти бачиш щасливих батьків, то розумієш, що виховуєшся в любові, у щасливій родині. І ти вже вчишся любити тих людей, які є навколо. Я ніколи не чула, щоб мама сварилася або якось суворо нас виховувала. Мої батьки разом уже 60 років. І, знаєте, мабуть, це і є ідеальні батьки для дітей. Які створили ту родину, в якій хочеться зростати, яку хочеться наслідувати, яку хочеться бачити у себе і у своїх дітей.

Який найкращий спогад у вас про вашу маму? Можливо, якийсь день із мамою запам’ятався найбільше чи, може, подарунок?

Ви знаете, у мене немає одного яскравого спогаду. Я кожен день згадую із вдячністю. Мені здається, щоб згадати день, який найкраще запам’ятався, має бути контраст, а в мене такого контрасту немає. Кожна зустріч із мамою ‒ це спілкування доброти, радості та щастя. І я, насправді, вдячна своїй мамі за кожен день, який вона провела зі мною. І якщо говорити про подарунки, то мати таку маму, яка є в мене, це і є найкращий подарунок.

Як вам вдається поєднувати материнство і роботу?

Робота забирає дуже багато часу, і я інколи ловлю себе на думці, що десь я не додала своїй дочці у спілкуванні через те, що постійно працюю. Тому ті моменти, коли я можу побути разом зі своєю дочкою, я дуже ціную.

Чи допомагає вам ваша професія в материнстві?

Мабуть, вона мені дала відчути безмежне щастя від того, що я можу стати матір’ю. Бо, знаючи, скільки жінок мають проблеми з вагітністю, або складну вагітність, або проблеми зі здоров’ям дитини, я дякую Богу, що мала прекрасну вагітність, чудову дитину, нормальні пологи. Я ‒ мама. А для жінки, як на мене, це ‒ найважливіше, що є у житті.

Що треба зробити, щоб дитина стала мамі другом?

По-перше, бути другом для неї. Дитину треба любити, їй потрібно довіряти. Мені здається, що, коли дитина приходить у цей світ, вона вже вибрала нас не тільки як батьків, а й як друзів. Якщо ти це розумієш, якщо здатен згадати, відчути, поважати потреби дитини, то ти, однозначно, будеш їй другом.

На вашу думку, який вік оптимальний для того, щоб уперше стати мамою?

Як акушер-гінеколог, враховуючи всі фізіологічні моменти: настання вагітності, якості яйцеклітини, перебіг вагітності, пологи і час для виховання, — я вважаю, що, звичайно, це від 21 до 28 років або навіть 30 років. Це ідеальний вік для планування першої вагітності. А далі ‒ як піде. До менопаузи жінка може народжувати. І сьогодні можливі спонтанні вагітності в 45, і в 48 років. Проте, як лікар, я би рекомендувала спочатку побудувати вагітність, а потім уже ‒ кар’єру чи подорожі світом.

Я хочу побажати кожній жінці відчути те, заради чого вона прийшла у цей світ, ‒ стати матір’ю, і отримувати від цього задоволення. Тому що материнство ‒ це щастя і благословення з небес.

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