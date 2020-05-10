Сегодня ‒ День матери. Редакция сайта STB.UA от всего сердца поздравляет всех мам с этим замечательным праздником. Мы подготовили цикл материалов, в которых звезды телеканала СТБ расскажут о том, что для них значит быть мамой. Врач проекта «Я соромлюсь свого тіла» Людмила Шупенюк поделилась секретом успешного материнства и раскрыла тайну, в каком возрасте лучше впервые стать мамой. Подробнее читайте в материале.

Что вы почувствовали, когда впервые посмотрели на свою дочь?

Прежде всего, я почувствовала безграничное счастье. Во-первых, счастье от того, что роды закончились нормально. Я это смогла оценить не только как женщина, но и как врач. Я оценила, что родился абсолютно здоровый ребенок. И это была вторая волна счастья. А когда она закричала и задвигалась ‒ это было необыкновенно. Знаете, когда ребенок впервые кричит в родильном зале, это как обратная связь. Она жива, она здорова.

Как вы считаете, какой должна быть идеальная мама?

Пожалуй, у каждого будут свои ответы. И отвечать на этот вопрос надо не как мать, а как ребенок. Я смотрю на свою маму и понимаю, что именно такой должна быть идеальная мама. Это женщина, которая создала замечательную семью. Ее любовь к нашему папе ‒ безгранична. И это важно. Потому что когда ты видишь счастливых родителей, то понимаешь, что воспитывался в любви, в счастливой семье. Моя мама бесконечно любила своих детей. Я никогда не слышала, чтобы она с кем-то ссорилась или как-то строго нас воспитывала. Мои родители вместе уже 60 лет. И, знаете, наверное, это и есть идеальные родители для детей. Которые создали ту семью, в которой хочется расти, которой хочется подражать, которую хочется видеть у себя и у своих детей.

Какое лучшее воспоминание у вас о вашей маме? Возможно, какой-то день с мамой запомнился больше всего или, может, подарок?

У меня нет одного яркого воспоминания. Я каждый день вспоминаю с благодарностью. Мне кажется, чтобы вспомнить день, который лучше всего запомнился, должен быть контраст. А у меня такого контраста не было. Каждая встреча с мамой ‒ это общение доброты, радости и счастья. И я благодарна маме за каждый день, который она провела со мной. И если говорить о подарках, то иметь такую ​​маму, которая у меня, это и есть лучший подарок.

Как вам удается совмещать материнство и работу?

Работа отнимает много времени, и я иногда ловлю себя на мысли, что где-то я не додала своей дочери в общении из-за того, что постоянно работаю. Поэтому те моменты, когда могу побыть вместе с ней, очень ценю.

Помогает ли ваша профессия в материнстве?

Видимо, она мне дала почувствовать безграничное счастье от того, что я смогла стать матерью. Потому что, зная, сколько женщин имеют проблемы с беременностью, или сложную беременность, или проблемы со здоровьем ребенка, я благодарю Бога, что у меня была прекрасная беременность, замечательный ребенок, нормальные роды. Я ‒ мама. А для женщины, по-моему, это самое важное, что есть в жизни.

Что надо сделать, чтобы ребенок стал маме другом?

Во-первых, быть другом для него. Ребенка надо любить, ему нужно доверять. Мне кажется, когда ребенок приходит в этот мир, он уже выбрал нас не только как родителей, но и как друзей. Если ты это понимаешь, уважаешь потребности ребенка, то ты, однозначно, будешь ему другом.

Как вы считаете, какой оптимальный возраст для того, чтобы впервые стать мамой?

Как акушер-гинеколог, учитывая все физиологические моменты: наступление беременности, качества яйцеклетки, течение беременности, роды и время для воспитания, я считаю, что, конечно, это от 21 до 28 лет или даже 30 лет. Это идеальный возраст для планирования первой беременности. А дальше ‒ как пойдет. До менопаузы женщина может рожать. И сегодня возможны спонтанные беременности в 45, и в 48 лет. Как врач, я бы рекомендовала сначала построить беременность, а потом уже ‒ карьеру или путешествия по миру.

Я хочу пожелать каждой женщине почувствовать то, ради чего она пришла в этот мир, ‒ стать матерью, и получать от этого удовольствие. Потому что материнство ‒ это счастье и благословение свыше.

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