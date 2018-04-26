Сьогодні, 26 квітня, 32-га річниця найбільшої техногенної катастрофи за всю історію атомної енергетики – аварії на Чорнобильській АЕС. Страшна трагедія сколихнула світ у 1986 році, але наслідки вибуху відчутні й досі. Докладніше про аварію в Чорнобилі, а також про те, як у Києві в річницю аварії в Чорнобилі можна вшанувати пам’ять загиблих, читайте в матеріалі.

Найвідоміша техногенна катастрофа сучасності сталася в 1 год 23 хв за київським часом. Внаслідок вибуху на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС в атмосферу було викинуто колосальні обсяги радіоактивних речовин, що назавжди змінило життя мільйонів. Працівники електростанції та пожежники отримали смертельні дози радіації, а всього, за офіційними даними, трагедія забрала життя 600 тис. осіб. Наразі територія навколо ЧАЕС в Київській і Житомирській областях, до якої входять Прип’ять і Чорнобиль, вважається зоною відчуження.

Ліквідатори аварії, що проявили героїзм і безстрашність, заслуговують вічної пам’яті і поклоніння. Саме тому у вересні 2003 року 26 квітня було оголошено Міжнародним днем ​​пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф.

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32 роки з дня аварії в Чорнобилі: план заходів у Києві

У столиці до річниці аварії на Чорнобильській АЕС приурочено низку загальноміських заходів. Зокрема, в ніч на 26 квітня за адресою пр. Миру, 16 відбудеться церемонія покладання квітів до пам’ятника «Воїнам Чорнобиля» та меморіального кургану «Героям Чорнобиля». Також буде проведено поминальний молебень за тими, хто загинув або помер внаслідок аварії в Чорнобилі.

Цього ж дня біля Меморіального комплексу «Пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії» (на перетині пр. Перемоги і вул. Чорнобильської) пройде мітинг-реквієм «І мертвим, і живим, і ненародженим…».

Увечері 26 квітня о 18:30 книгарня «Є», що розташована за адресою вул. Лисенка, 3, разом з видавництвом «Комора» запрошують поговорити на тему «Уроки Чорнобиля сьогодні: чи можливо “реінтегрувати” зону». Участь візьмуть Оксана Забужко, Володимир В’ятрович та ін.

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