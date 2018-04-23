23 квітня у програмі «Вікна-новини» на СТБ стартує п’ятисерійний спецпроект «Відлучені» кореспондента Сергія Єременка. Цикл сюжетів присвячений 32-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Мова піде не про трагедію, ліквідаторів чи потерпілих. У центрі історії – сьогоднішнє життя в зоні відчуження. Телеглядачі дізнаються про людей, для яких ті місця – це насамперед джерело спогадів про дитинство та юність.

«Спочатку, коли ми їхали в зону відчуження, у нас була мета – зняти нинішній стан зони, її особливості та відмінності від «великої землі». Але вже через півгодини після перебування там плани кардинально змінилися. Ми зустріли просто неймовірних людей! Хтось приїжджає туди за враженнями, хтось – за дитячими спогадами, а хтось – в надії зустрітися зі своєю молодістю. Всі вони справили на мене величезне враження. Мені захотілося познайомити з ними і телеглядачів. У результаті – наш спецпроект про людей, у яких радіація забрала домівки, про їхню беззаперечну любов до своєї малої Батьківщини. Про тих, хто зараз ризикує здоров’ям і життям, працюючи на ЧАЕС. Про тих, хто наживається на зоні», – розповідає автор спецпроекту Сергій Єременко.

У циклі сюжетів:

Перша серія присвячена життю у Прип’яті та Чорнобилі. У місті-примарі Прип’яті не залишилося жодної неаварійної будівлі. Це місто обійшла декомунізація. Декомунізувати його може тільки час і остаточне руйнування. Чорнобиль – місто вахтерів, в якому зупиняються ті, хто працює на атомній станції та в місті. У другій серії мова піде про ЧАЕС, об’єкт «Укриття», реактори. Телеглядачі побачать, чим займаються люди, які обслуговують станцію, котра припинила роботу з 2000-го року. Працівники свідомо ризикують життям, щоб не допустити повторення трагедії. Під навісом – маса радіоактивних речовин. А на остаточний вивід об’єкта з експлуатації знадобляться десятиліття. І навіть після цього об’єкт потребує нагляду.

Третя серія розповість про життя у місті – супутнику ЧАЕС – Славутичі. Це місто побудували після аварії. Тепер там живуть працівники станції, які присвятили життя своїй справі. Знаючи, що робота забирає здоров’я, ці люди все одно просять вигравіювати на своїх могильних плитах символи ЧАЕС. Четверта серія розповість про самоселів, які поверталися в рідні місця з надією на спокійне життя і щасливу старість. Але їхні надії не виправдалися. Остання серія – про флору і фауну зони відчуження. Наприклад, у Прип’яті живуть коні Пржевальського, а також мешкають найрізноманітніші дикі тварини. Однак люди навчилися красти навіть у таких спорожнілих місцях. Вони займаються вирубкою лісів, браконьєрством, виловом риби. Втім, для життя людей десятикілометрова зона навколо ЧАЕС ніколи вже не буде придатною. Період напіврозпаду деяких речовин сягає сотні тисяч років.

«Наш спецпроект про дві різні зони відчуження – темну та світлу. Темна – тому що це катастрофа, біда, смерть, втрачене здоров’я. Але, на диво, є і світла сторона трагедії – це люди, флора і фауна. Я був там вперше. Дорогою мені здавалося, що, під’їхавши до контрольно-пропускного пункту, нас там чекатиме щось неживе. Виявилося, що в зоні відчуження природа неймовірної краси, а працюють там чудові люди», – додав Сергій Єременко.

Дивіться спецпроект «Відлучені» з 23 по 27 квітня у випусках програми «Вікна-новини» о 17:30 і 22.00 на СТБ.

Анонс за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qTPbefxx12c

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