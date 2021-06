22 червня — День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

22 червня — День скорботи та вшанування пам’яті жертв війни в Україні. Коли було встановлено пам’ятний день і з якою метою? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Щороку 22 червня вшановується пам’ять українців, загиблих у часи німецько-радянської війни 1941–1945 років. Адже 1941 року саме в цей день війська нацистської Німеччини вторглися на територію України. Внаслідок цієї страшної війни наша країна зазнала величезних втрат: загинуло приблизно 10 мільйонів осіб, було зруйновано понад 700 міст та 28 тисяч сіл.

Згідно з указом Президента України від 17 листопада 2000 року, день встановлено з метою «…всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941–1945 років, їхнього подвигу та жертовності… на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…»

До 22 червня в кожному місті України проходить покладання квітів до могил загиблих, хвилина мовчання та багато пам’ятних заходів. На будівлях державної влади встановлюються прапори України з чорними траурними стрічками.

Нагадаємо, німецько-радянська війна тривала з 22 червня 1941 року до 8 травня 1945 року і є чатиною Другої світової війни.

Пам’ятаємо.

