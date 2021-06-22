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22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

22.06.2021

22 июня — День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине. Когда был установлен памятный день и с какой целью? Узнайте в нашем материале.

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Ежегодно 22 июня почитается память украинцев, погибших во времена немецко-советсткой войны 19411945 годов. Ведь в 1941 году именно в этот день войска нацистской Германии вторглись на территорию Украины. В результате этой страшной войны наша страна понесла огромные потери: погибли около 10 миллионов людей, были разрушены более 700 городов и 28 тысяч сел. 

День скорби и чествования памяти жертв войны в Украине

День скорби

В соответствии с указом президента Украины от 17 ноября 2000 года, день установлен с целью «…всенародного чествования памяти сыновей и дочерей украинского народа, павших во время Великой Отечественной войны 19411945 годов, их подвига и жертвенности… в поддержку инициативы общественных организаций ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и жертв нацистских преследований…»

Ко 22 июня в каждом городе Украины проходит возложение цветов к могилам погибших, минута молчания и многие памятные мероприятия. На зданиях государственной власти устанавливаются флаги Украины с черными траурными лентами.

Напомним, немецко-советская война продлилась с 22 июня 1941 года до 8 мая 1945 года и является частью Второй мировой войны.

Помним и скорбим.

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