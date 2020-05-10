Сьогодні, у День матері редакція сайту STB.UA підготувала для вас цикл цікавих матеріалів. Зірки телеканалу СТБ розповіли про те, що для них означає бути мамою. Талановита акторка та фантастична ведуча «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поділилася своїми думками щодо значущості материнства у її житті. Як навіть з навіженим робочим графіком бути гарною мамою – ексклюзивно в матеріалі.

Як вам вдається поєднувати материнство з шаленим робочим графіком?

Моя донька Поліна – це найбільше щастя, яке зі мною трапилося у житті. Я дуже їй вдячна, що вона обрала саме мене і я їй про це неодноразово казала. Спілкуватися з нею – це просто насолода від перших моментів її життя. Так, дійсно, я дуже зайнята мама, я багато знімалася, але завжди намагалася знайти час, щоб побути разом. Дуже часто це виливалося у те, що Поля була зі мною на знімальних майданчиках. Її всі там знають. Вона вже сама знімається у кіно як людина з чималим досвідом поводження на майданчику. Я дуже нею пишаюся! Я завжди знаю, що якщо вона зі мною поруч, то життя стає кращим. Життя стає яскравішим.

Як вам вдалося сформувати з донькою такі теплі товариські стосунки?

Я завжди ставилася до неї як до рівної, незважаючи на те, скільки їй було років. У два-три рочки вона вже говорила дуже розумні речі і я зрозуміла, що поруч зі мною особистість, яка дорослішає і стає дуже крутою! Знаєте, дуже класно спостерігати як людина вбирає найкраще з того, що є у тобі, а ще більше чогось, чого у тобі немає і ти дуже нею пишаєшся та дивуєшся тому факту, що така маленька істота, маленька людина, вже має такий характер, такі думки, таке почуття гумору… Для мене це завжди дуже важливо у людях.

Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб виховати впевнену і щасливу дитину?

Мені здається, що найкраще, що можуть зробити батьки для своїх дітей – це не лише забезпечити спокійний та повноцінний розвиток, а й подарувати їм цікаве дитинство. У моєї доньки дуже цікаве дитинство. Вона навіть вірші для мене записувала у #дашачитає… Я розумію, що ми, батьки ХХІ ст. можемо робити життя наших дітей яскравим. По-справжньому яскравим.

На вашу думку, як майбутнім матусям зрозуміти, що вони дійсно готові до материнства?

Я вірю в те, що діти приходять тоді, коли ти вже до них готовий та вже їх дуже хочеш. Я дуже хотіла Поліну і я її отримала. Я дуже вдячна за це Всесвітові. Я отримала собі у житті не лише подругу і стала не просто мамою, а людиною у якої в житті з’явився дуже важливий зміст. Я не можу сказати, що і до Поліни моє життя було беззмістовним, але після її народження світ став глибшим, планів, бажань та впевненості, що ти все робиш правильно стало більше.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ