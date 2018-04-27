PCEtLVN0aWNreSBMZWZ0LS0+DQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7IH0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDEzNDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzQgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgbGVmdDowO319DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxNTAwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV80IHsgd2lkdGg6IDI0MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IGxlZnQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyBsZWZ0OjA7fX0NCjwvc3R5bGU+DQoNCjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSIvL3BhZ2VhZDIuZ29vZ2xlc3luZGljYXRpb24uY29tL3BhZ2VhZC9qcy9hZHNieWdvb2dsZS5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo8IS0tIGV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8zIC0tPg0KDQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfNCINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzkxODM2OTIwMyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+PCEtLVN0aWNreSBSaWdodC0tPg0KDQoNCjxzdHlsZSA+DQouZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMTYwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7IHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowOyB9DQpAbWVkaWEobWluLXdpZHRoOiAxMzQwcHgpIHsgLmV4YW1wbGVfcmVzcG9uc2l2ZV8yIHsgd2lkdGg6IDE2MHB4OyBoZWlnaHQ6IDYwMHB4OyAgcG9zaXRpb246Zml4ZWQ7IHJpZ2h0OjA7fX0NCkBtZWRpYShtaW4td2lkdGg6IDE1MDBweCkgeyAuZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgeyB3aWR0aDogMjQwcHg7IGhlaWdodDogNjAwcHg7ICBwb3NpdGlvbjpmaXhlZDsgcmlnaHQ6MDt9fQ0KQG1lZGlhKG1pbi13aWR0aDogMTYyMHB4KSB7IC5leGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiB7IHdpZHRoOiAzMDBweDsgaGVpZ2h0OiA2MDBweDsgIHBvc2l0aW9uOmZpeGVkOyByaWdodDowO319DQo8L3N0eWxlPg0KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Ii8vcGFnZWFkMi5nb29nbGVzeW5kaWNhdGlvbi5jb20vcGFnZWFkL2pzL2Fkc2J5Z29vZ2xlLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjwhLS0gZXhhbXBsZV9yZXNwb25zaXZlXzIgLS0+DQo8aW5zIGNsYXNzPSJhZHNieWdvb2dsZSBleGFtcGxlX3Jlc3BvbnNpdmVfMiINCiAgICAgc3R5bGU9ImRpc3BsYXk6aW5saW5lLWJsb2NrIg0KICAgICBkYXRhLWFkLWNsaWVudD0iY2EtcHViLTIwNzA4OTAyNTYzMzc3NjUiDQogICAgIGRhdGEtYWQtc2xvdD0iMzM0MDc0OTY4MyI+PC9pbnM+DQo8c2NyaXB0Pg0KKGFkc2J5Z29vZ2xlID0gd2luZG93LmFkc2J5Z29vZ2xlfHwgW10pLnB1c2goe30pOw0KPC9zY3JpcHQ+
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9InN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci5hZHRlbGxpZ2VudC5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
Телеканал СТБ / Травневі свята 2018: що взяти з собою на пікнік

Травневі свята 2018: що взяти з собою на пікнік

Телеканал СТБ

Відпочинок на природі у колі близьких людей – чудова можливість відволіктися від трудових буднів. Особливо коли попереду травневі свята! Аби пікнік вийшов ідеальним, потрібно скласти список необхідних речей. Що слід обов’язково взяти з собою на природу? Докладний список знайдете в матеріалі.

Читайте також: Куди поїхати на травневі свята 2018 року бюджетно

Вирішуючи, що взяти на пікнік, відштовхуйтеся від кількості людей, з якими ви збираєтеся провести час. Звісно, догодити кожному неможливо, але якщо у вас вийде максимально урізноманітнити меню і розваги, то всі залишаться задоволеними.

Збираємо кошик для пікніка

майские праздники 2018

Продукти, які швидко псуються, краще виключити одразу. Не забувайте, що їжа у пластику також довго не зберігається.

  1. Питна вода.
  2. Хліб, сир, ковбаси.
  3. Зелень та овочі. Овочі краще нарізати великими шматками. Також не забудьте взяти картоплю – печену або сиру, щоб запекти прямо на вогні.
  4. Спеції, соняшникова олія.
  5. М’ясо для шашлика, гриля або мангала. Воно має бути замаринованим і свіжим. Можна приготвувати рибу.
  6. Консерви.
  7. Соки та напої.
  8. Солодощі. Прихильникам здорового харчування пропонуємо замінити кондитерські ласощі фруктами.

Для розведення багаття вам знадобляться:

  • дрова або деревне вугілля;
  • сірники або запальничка;
  • рідина для розпалювання багаття.

Читайте також: Де в Києві можна смажити шашлики: список дозволених місць до травневих свят

что взять на шашлыки

Для приготування їжі:

  • мангал;
  • шампури для шашликів або решітка для гриля;
  • ножі;
  • фольга для запікання;
  • тверда поверхня для нарізання продуктів;
  • казанок;
  • прихватки для гарячого посуду;
  • лопатка або ложка з довгою ручкою.

Стануть у нагоді:

  • цупка клейонка чи скатертина, столик для пікніка;
  • покривала, килимки, пледи;
  • серветки, рушники;
  • пластикові контейнери;
  • одноразовий посуд;
  • миски для салатів та інших продуктів;
  • пакети для сміття;
  • намет, навіс.

Особисті речі

На вулиці вже досить тепло, тому є сенс взяти капелюх або кепку і сонцезахисні окуляри. Поблизу водоймище або басейн? Тоді прихопіть купальник, рушник і капці. Також підготуйте аптечку з ліками першої необхідності.

что взять на природу

Дозвілля

Відпочинок на природі має бути різноманітним і, звичайно, активним. Візьміть з собою все необхідне для веселого пікніка:

  • бадмінтон;
  • м’яч;
  • надувний круг, матрац;
  • твістер;
  • колода карт, шахи, нарди;
  • папір і ручки;
  • музика, колонки;
  • камера, фотокамера;
  • для дітей – іграшки.

Приємного відпочинку та гарного настрою у травневі свята 2018 року!

Читайте також: Вихідні у травні 2018 в Україні: скільки відпочиватимуть українці