Найближча людина для кожного — це, звісно ж, мама. Саме з нею, зазвичай, з дитинства складаються найдовірливіші взаємини. Спеціально до Дня матері редакція телеканалу СТБ підготувала матеріал із зірками та їхніми мамами. Якими були в дитинстві Іраклі Макацарія, Оля Полякова та Михайло Присяжнюк? Дивіться просто зараз!

Не можна заперечувати того, що більшість дівчат і хлопчиків з ранніх років намагаються бути схожими на мам і татів і багато хто бере з них приклад. Маленькі дівчатка часто прагнуть повторити мамину зачіску і стиль одягу, а також навіть у чомусь бувають схожими в поведінці. А хлопчики — копіюють поведінку своїх татів, манери розмови і стиль одягу.

Так багато дівчат виростають справді схожими з матерями, як дві краплі води. Ще цікавіше подивитися на зірок телеканалу СТБ і їхню схожість з мамами — іноді трапляються просто дивовижні випадки, коли їх практично не відрізнити, наприклад, Олю Полякову та її маму. Або навпаки — вони можуть бути зовсім несхожими — тому приклад Ольга Сумська та її мати.

А ось Іраклі Макацарія як дві краплі води схожий саме на маму, а не на тата. У нашій добірці — фотографії знаменитостей з їхніми любити мамами. У кожної з цих сімей абсолютно різні історії і взаємини. А схожі вони чи ні, вирішувати тільки вам.

Макс Михайлюк

Посмотреть эту публикацию в Instagram With my lovely mother Публикация от Max Mihailuk (@flymax305) 15 Май 2015 в 7:06 PDT

Іраклі Макацарія

Нікіта Добринін

Оля Полякова

Михайло Присяжнюк

Ольга Сумська

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моє 1 травня !🎉🎉🎉Разом з мамою,Ганною Іванівною!🥰Запоріжжя❤️ Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 1 Май 2019 в 3:17 PDT

Олеся Жураковська

Володимир Ярославський

Хаял Алекперов

Сурен Джуакян

Ніколас Петросян

Тарас Цимбалюк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мама ❤️ Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 9 Сен 2018 в 12:35 PDT

Аніта Луценко

Катерина Тишкевич

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семейный обед у моря 🏡🏡🏡 Публикация от Катерина Тышкевич (@mrsketrin) 14 Мар 2020 в 5:17 PDT

Джамала

Анна Сагайдачна

Григорій Решетник

Ектор Хіменес-Браво

Марина Боржемська

Тетяна Висоцька

А ще ми підготували цикл матеріалів, у яких зірки телеканалу СТБ розкажуть про те, що для них означає бути мамою.

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