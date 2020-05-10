Самый близкий человек для каждого — это, конечно же, мама. Именно с ней, как правило, с детства складываются самые доверительные отношения. Специально ко Дню матери редакция телеканала СТБ подготовила материал со звездами и их мамами. Какими были в детстве Иракли Макацария, Оля Полякова и Михаил Присяжнюк? Смотрите прямо сейчас!

Нельзя отрицать того, что большая часть девочек и мальчиков с ранних лет пытаются быть похожими на мам и пап и многие берут с них пример. Маленькие девочки часто стремятся повторить мамину прическу и стиль одежды, и даже в чем-то бывают схожими в поведении. А мальчики – копируют поведение своих пап, манеры разговора и стиль одежды.

Так многие девушки вырастают действительно схожими с матерями, как две капли воды. Еще интересней посмотреть на звезд телеканала СТБ и их сходство с мамами — иногда попадаются просто удивительные случаи, когда их практически не отличить, например, Олю Полякову и ее маму. Либо наоборот: они могут выглядеть совершенно по-разному — тому пример Ольга Сумская и ее мать.

А вот Иракли Макацария как две капли воды похож именно на маму, а не на папу. В нашей подборке — фотографии знаменитостей с их любимыми мамами. У каждой из этих семей совершенно разные истории и взаимоотношения. А вот похожи они или нет, решать только вам.

Макс Михайлюк

Посмотреть эту публикацию в Instagram With my lovely mother Публикация от Max Mihailuk (@flymax305) 15 Май 2015 в 7:06 PDT

Иракли Макацария

Никита Добрынин

Оля Полякова

Михаил Присяжнюк

Ольга Сумская

Посмотреть эту публикацию в Instagram Моє 1 травня !🎉🎉🎉Разом з мамою,Ганною Іванівною!🥰Запоріжжя❤️ Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) 1 Май 2019 в 3:17 PDT

Олеся Жураковская

Владимир Ярославский

Хаял Алекперов

Сурен Джулакян

Николас Петросян

Тарас Цымбалюк

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мама ❤️ Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 9 Сен 2018 в 12:35 PDT

Анита Луценко

Катерина Тышкевич

Посмотреть эту публикацию в Instagram Семейный обед у моря 🏡🏡🏡 Публикация от Катерина Тышкевич (@mrsketrin) 14 Мар 2020 в 5:17 PDT

Джамала

Анна Сагайдачная

Григорий Решетник

Эктор Хименес-Браво

Марина Боржемская

Татьяна Высоцкая

А еще мы подготовили цикл материалов, в которых звезды телеканала СТБ расскажут о том, что для них значит быть мамой.

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