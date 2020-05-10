День матери: Звезды телеканала СТБ и их мамы
Самый близкий человек для каждого — это, конечно же, мама. Именно с ней, как правило, с детства складываются самые доверительные отношения. Специально ко Дню матери редакция телеканала СТБ подготовила материал со звездами и их мамами. Какими были в детстве Иракли Макацария, Оля Полякова и Михаил Присяжнюк? Смотрите прямо сейчас!
Нельзя отрицать того, что большая часть девочек и мальчиков с ранних лет пытаются быть похожими на мам и пап и многие берут с них пример. Маленькие девочки часто стремятся повторить мамину прическу и стиль одежды, и даже в чем-то бывают схожими в поведении. А мальчики – копируют поведение своих пап, манеры разговора и стиль одежды.
Так многие девушки вырастают действительно схожими с матерями, как две капли воды. Еще интересней посмотреть на звезд телеканала СТБ и их сходство с мамами — иногда попадаются просто удивительные случаи, когда их практически не отличить, например, Олю Полякову и ее маму. Либо наоборот: они могут выглядеть совершенно по-разному — тому пример Ольга Сумская и ее мать.
А вот Иракли Макацария как две капли воды похож именно на маму, а не на папу. В нашей подборке — фотографии знаменитостей с их любимыми мамами. У каждой из этих семей совершенно разные истории и взаимоотношения. А вот похожи они или нет, решать только вам.
Макс Михайлюк
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Иракли Макацария
Никита Добрынин
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Меня всегда окружают самые прекрасные женщины. Началось все с моей мамы. Она невероятная. И вы скорее всего уже с ней знакомы. Мама разбирается в пятнадцати(15) видах спорта, работает спортивным врачом в Черновцах. Родила меня в непростых условиях на Севере и не в самый легкий период своей жизни. Мама подарила мне самое крутое детство. Детство со жвачками Турбо и чешскими белыми кроссами. Мама, спасибо, что даришь любовь, улыбаешься и в любых обстоятельствах остаёшься такой красоткой. С днём рождения!
Оля Полякова
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С Днём матери!!! Цените , любите, звоните, говорите, как можно чаще!!! Пока они рядом!!! Мамуля обожаю!!! @svitusyapolyakova
Михаил Присяжнюк
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Сегодня девять лет как тебя нет.. Наверное я никогда не привыкну…. #народныйадвокат #мама #память #тяжелыйдень #помню #больно #лето
Ольга Сумская
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Моє 1 травня !🎉🎉🎉Разом з мамою,Ганною Іванівною!🥰Запоріжжя❤️
Олеся Жураковская
Владимир Ярославский
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Мама не любит фотографироваться, думает она как-то не так выглядит. А я вижу ее просто прекрасной и очень современной. Я редко пишу про прошлое, но после вчерашнего дня, целого дня с мамой, я решил немного рассказать о ней. Моя Мама – Герой Отец тоже герой, тоже сильный и воспитывал нас правильно и строго, но когда мы переехали из Санкт-Петербурга в Полтаву, для нас, как и для всех тогда в ‘91 году, наступили тяжелые времена. Был период, когда на завтрак у нас было 3 половинки сосисек, и на ужин тоже. Три! А нас пятеро! Что ели Родители тогда – я просто не помню… и Мама тогда решила отправиться в Италию – заработать для блага семьи. Вкратце: – Выучить Итальянский в 42 Года – Отправиться в другую страну с билетом в одну сторону – 5 лет не видеть семью. Я считаю – Мама совершила Подвиг. Подняла нас с ног, воспитала и дала старт для будущего. В тяжёлое время набралась смелости и бросила все свои силы на то, чтобы нам, ее детям, было лучше. И даже сейчас, ее смысл жизни остался тем-же – помогать нам) Она всегда заботится о нас с братом и сестрой. Искренне переживает с нами наши успехи и жизненные ситуации. Всегда поддерживает и дарит просто так свою безграничную любовь. Я благодарен Богу за такую семью. За то, что Родители воспитали нас в любви и гармонии. Я Благодарен тебе за Все Люблю тебя всем сердцем, Мама #воистория #family #life #mom #happy #time #stories #memories
Хаял Алекперов
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Поздравляю мою любимую мамочку с 66-ти летием! К счастью, в этом году я провожу этот день с ней и могу лично сказать, как я ее люблю. Поблагодарить за доброту, нежность и заботу. Мамочка, желаю тебе крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни! #хаялалекперов
Сурен Джулакян
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Ещё одно яркое воспоминание о отдыхе на Шри-Ланке! Я и мамуничка в канун отъезда)
Николас Петросян
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Вашему вниманию моя МАМАН Вот и встретились ! А Я говорил тебе @olga0602.62 что скоро приеду в гости 😊
Тарас Цымбалюк
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Анита Луценко
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Когда меня спрашивают, не поздно ли начать заниматься собой в 42 года например, то я делаю вот так 😳😳😳 Моей маме 63 года и когда-то она была сердечником на таблетках😅 каждое утро она делает парочку упражнений на гибкость, а в турах не пропускает ни лекции ни тренировки❤️ Вы можете всё и в любом возрасте, тело будет только благодарно, если вы начнёте уделять ему внимание, вдохнёте жизнь и начнёте замечать где зажато, где сгорблено, где немеет! Всё можно исправить! В любом возрасте не поздно! И в 40 и в 50 и в 60 и даже в 70☝🏻 А ваши мамы занимаются своим телом? Или вышла замуж и можно на Релакс?;) P.S. Фитнес-лагерь окончен! Скоро фото отчёт ☺️ Чёрная кофта @wowbodyshop Кроссовки @puma
Катерина Тышкевич
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Джамала
Анна Сагайдачная
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Сегодня День Рождения у Самой главной и Любимой женщины в моей жизни! Мама ♥️ Мы тебя любим ♥️ #mom #love #family #followlove
Григорий Решетник
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Эктор Хименес-Браво
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Легкий рецепт паски “Панетоне” від мами Браво 😉 Щоб приготувати щось нове та просте на Великдень- презентую вам рецепт моєї мами, дуже легкий рецепт м’якої та ніжної паски “Панетоне”, яка прикрасить ваш стіл та буде відризнятись від всіх інших пасок) М’яка, ніжна, з шоколадом та фруктами. Та якщо ви не хочете готувати ще є можливість замовити Панетоне у моїй кондитерській @bo.pastry! 😉 Інгредієнти: – 560 грам муки – 1 ст.л. сухих дріжжів – 110 грам білого цукру – 120 мл теплого молока (але не гарячого) – 1/2 ч.л. солі – цедра одного великого апельсину та одного лимону – 4 великих яйця – 1 ч.л. ванільного екстракту – 150 грам м’якого вершкового масла кімнатної температури – 75 грам золотих родзинок, мілко нарізанних – 75 грам сухої журавлини – 75 грам карамелізованих апельсинів – 100 грам чорного шоколаду, мілко нарізаного – 1 форма для панетоне або форма 20 см у діаметрі з викладеним високо пергаментом та змащена вершковим маслом. Спосіб приготування: 1. Нагрійте духовку до 40°C і вимкніть але залиште горіти світло. 2. Помістіть дріжжі, 1 ст.л. муки та 1 ст.л. цукру у невелику миску та змішайте, додайте тепле молоко та перемішуйте доки побачите піну (5-10 хвилин). 3. В іншій мисці змішайте міксером всю муку що залишилась, цукор, всю цедру та сіль. Додайте яйця, суміш дріжжів та ваніль та перемішайте ретельно насадкою для тіста, поки вся мука не зникне. Закрийте плівкою і дайте відпочити у духовці 2-4 години доки тісто не виросте у три рази. 4. Вийміть тісто та перемішайте насадкою для тіста 5 хвилин. Додавайте потроху вершкове масло поки не перемішається. Кілька разів зішкрібіть тісто зі стінок. Воно повинно стати еластичним та онорідним. Додайте сухі фрукти, карамелізовані апельсини та шоколад і перемішайте ще одну хвилину. 5. Змастіть вершковим маслом руки та дерев’яну дошку. Викладіть тісто та сформуйте кулю. Покладіть у форму для панетоне. Зробіть надрізи навхрест гострим ножем. Змастіть верх теплим молоком або теплим рідким вершковим маслом, закрийте плівкою та ще дайте відпочити у теплій духовці доки не виросте у три рази (2-3 години). Рецепт продовжується у коментарях:
Марина Боржемская
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Моя Галочка😍❤️ @galinamotrich 💕 Моя любовь. Верность и бесконечная поддержка в любой миг моей жизни. Я так благодарна вселенной, что именно ты – МОЯ МАМА! . Я не знаю добрейшего, светлейшего человека, чем ты. Я не знаю, как бы я справлялась без твоего участия! Спасибо тебе большое за то, как бережно и терпеливо ты относишься к Роберту и Оливке! Ты сердце и душа нашей семьи! . С Днем Рождения, мамочка❤️ Освещай наши жизни ярким солнцем еще очень много лет! Будь здорова, моя дорогая! Ты нам всем, детям и внукам, очень нужна😍 . Я уже мчусь из командировки поздравлять тебя❤️ставь чайник, везу торт🎂 . #боржемская_марина #деньрождение #мамочка #моядуша #моймир #свет #солнцемоейжизни #самыйлучшийдень #мама #деньрожденьемамы #обожаю #люблю
Татьяна Высоцкая
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#МамаПоруч На цій фотографії з мамою – вгодована, досить задоволена життям дівчинка. Та щічкам ще недовго бути – все своє дитинство я провела в ангінах, бескінечних, різнодіагнозних і виснажливих. Серед гарячки і збитої температури були прочитані “Рікі-тікі-таві”, “Повесть о настоящем человеке” та “Дубровський”. Але найстійкіша картинка з пам’яті – мама зітхає, несе пюре, бо мені боляче ковтати, малиновий чай і – всілякі полоскання, полоскання, полоскання. Вже ставши сама мамою, я знаю, як воно важливо, аби мама була поруч. Піклувалася і просто потримала за руку. Тому я підтримую цей флешмоб і збір коштів – заради справді унікального проекту. Аби мами завжди були поруч своїх діток, тим більше при таких важких хворобах. І – так, мами можуть все, перевірено! Долучайтеся, це просто, а при цьому так потрібно! До Дня матері, який святкуватимемо 12 травня, Благодійний фонд Запорука та Українська Біржа Благодійності запускають флешмоб. Привітайте свою маму, виграйте для неї цінний подарунок та допоможіть збудувати дім для онкохворих дітей. У розіграші подарунків беруть участь усі ті, хто перерахує благодійний внесок в розмірі від 100 грн. на підтримку будівництва сімейного центру для онкохворих дітей «Дача» ось тут https://ubb.org.ua/uk/project/5045/. Розіграш триває з 1 травня 08:00 години до 12 травня 00:00 годин. Розігруємо 14 призів. Більше деталей акції тут: https://www.facebook.com/events/693870381050297/ Коли мама поруч, виснажливі процедури здаються не такими болючими. Мами можуть все заради своєї дитини. І ми хочемо нагадати про це світу, тим самим подякувати та підтримати вже їх самих. За любов, терпіння та віру в нас. Діліться своїми історіями про ваших матусь, їм це буде приємно! #МамаПоруч
А еще мы подготовили цикл материалов, в которых звезды телеканала СТБ расскажут о том, что для них значит быть мамой.
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