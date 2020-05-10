В День матери редакция сайта STB.UA запустила цикл материалов о том, как это — быть мамой. Звезды телеканала СТБ расскажут о своем материнстве. Ведущая любимой передачи о жизни селебрити «Неймовірна правда про зірок» Надежда Матвеева поведала о том, какие ошибки совершала, воспитывая своего сына. Подробнее читайте в материале.

Расскажите, что вы почувствовали, когда стали мамой и впервые взяли своего сына на руки?

Когда я впервые взяла на руки своего новорожденного сына, у меня возникло такое великолепное чувство, что я выполняю свою миссию на Земле. Конечно, сейчас я понимаю, что во мне говорил материнский инстинкт, который есть у каждой женщины, но это было прекрасное чувство. У меня получилось подарить жизнь новому человеку. Это восхитительное ощущение!

Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы воспитать уверенного и счастливого ребенка?

Прежде всего, нужно создать семью, в которой есть пример хорошего отношения к жизни, гармоничного отношения друг к другу. Это, наверное, самая сложная задача. Сейчас много говорят о том, что сами родители должны быть уверенными и счастливыми. И да, это правильно. Но еще есть момент разумных ограничений. Порой современным родителям кажется, что если у ребенка есть все ‒ от любви до материальных благ, ‒ то будут и гармоничное развитие, счастье и уверенность. Но, как показывает жизнь, без ограничений, правил и дисциплины невозможно развиваться гармонично. И вот найти ту самую золотую середину ‒ самая важная задача для современных родителей.

Вы совершали ошибки, будучи мамой? Как их исправляли?

Конечно же, я совершала ошибки, воспитывая своего сына. Сейчас он уже взрослый, и мне порой кажется, что я чаще вспоминаю ошибки, чем то, что хорошего и прекрасного я сделала для своего ребенка. Где-то я была слишком строга, а иногда, наоборот, забывала, что следует придерживаться правил. Но для меня было очень важным, когда еще мой сын был маленьким, поскорее сообщить ему о том, где я была не права.

Как вам удавалось совмещать материнство и работу?

У меня был полноценный декрет. Я сидела дома три года, и у меня была возможность дать все необходимое сыну в тот момент, когда он развивался. Поэтому такой конкуренции между работой и ребенком не было. У меня хватало времени для того, чтобы видеться с сыном и давать ему все необходимое.

Какое самое теплое воспоминание у вас о вашей маме?

Самое приятное в моем общении с мамой ‒ постоянно ощущать ее поддержку. Моя мама ‒ это человек, который дает мне силы, когда я растеряна, поддерживает, если я чувствую себя слабой. И даже если она хочет сделать какое-то замечание, она делает это с такой любовью, что я опять же чувствую от этого прилив сил. Она доверяет мне и говорит: «Доченька, делай по обстоятельствам». То есть делай, как считаешь нужным. Мама очень верит в меня. И я всегда об этом помню и наполняюсь силой от этого. И благодарю свою мамочку за все.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ