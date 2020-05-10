Сегодня, в День матери редакция сайта STB.UA подготовила для вас цикл интересных материалов. Звезды телеканала СТБ рассказали о том, что для них значит быть мамой. Талантливая актриса и фантастическая ведущая «Х-фактор»-10 Даша Трегубова поделилась своими мыслями о значимости материнства в ее жизни. Как даже с невменяемым рабочим графиком быть хорошей мамой – эксклюзивно в материале.

Как вам удается совмещать материнство с бешеным рабочим графиком?

Моя дочь Полина – это самое большое счастье, которое со мной случилось в жизни. Я очень ей благодарна, что она выбрала именно меня и я ей об этом неоднократно говорила. Общаться с ней – это просто наслаждение от первых моментов ее жизни. Да, действительно, я очень занятая мама, я много снималась, но всегда старалась найти время, чтобы побыть вместе. Очень часто это выливалось в то, что Поля была со мной на съемочных площадках. Ее все там знают. Она уже сама снимается в кино, как человек с большим опытом поведения на площадке. Я очень ею горжусь! Я всегда знаю, что если она со мной рядом, то жизнь становится лучше. Жизнь становится ярче.

Как вам удалось сформировать с дочкой такие теплые дружеские отношения?

Я всегда относилась к ней как к равной, несмотря на то, сколько ей было лет. В два-три годика она уже говорила очень умные вещи и я поняла, что рядом со мной личность, взрослеет и становится очень крутой! Знаете, очень классно наблюдать как человек впитывает лучшее из того, что есть в тебе, а еще больше чего-то, чего в тебе нет и ты очень ею гордишься и удивляешься тому факту, что такое маленькое существо, маленький человек, уже имеет такой характер, такие мысли, такое чувство юмора… Для меня это всегда очень важно в людях.

Как вы считаете, что нужно сделать, чтобы воспитать уверенного и счастливого ребенка?

Мне кажется, что лучшее, что могут сделать родители для своих детей – это не только обеспечить спокойный и полноценное развитие, но и подарить им интересное детство. У моей дочки очень интересное детство. Она даже стихи для меня записывала в #дашачитает… Я понимаю, что мы, родители XXI века, можем делать жизнь наших детей яркой. По-настоящему яркой.

По вашему мнению, как будущим мамам понять, что они действительно готовы к материнству?

Я верю в то, что дети приходят тогда, когда ты уже к ним готов и уже их очень хочешь. Я очень хотела Полину и я ее получила. Я очень благодарна за это Вселенной. Я получила себе в жизни не только подругу и стала не просто мамой, а человеком у которого в жизни появился очень важный смысл. Я не могу сказать, что до Поли моя жизнь была бессмысленной, но после ее рождения мир стал более глубоким, а планов, желаний и уверенности, что ты все делаешь правильно стало больше.

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