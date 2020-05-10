День матери – особый праздник для каждого из нас и потому, редакция сайта STB.UA запустила цикл эксклюзивных материалов со звездами телеканала СТБ о том, каково это – быть мамой. Судья кулинарного шоу «МастерШеф Профессионалы»-2, талантливый шеф и прекрасная мама Ольга Мартыновская рассказала о безграничной любви к дочери, разлуку из-за карантина и сложность совмещать материнство с работой. Подробнее читайте в материале.

Из-за карантина вы некоторое время не могли вернуться из Франции в Украину и увидеться с дочкой. Как вы «вытерпели» это время разлуки?

Каждый вечер перед сном я просматривала все наши с Веруней фото… Душа разрывалась на части, так сильно хотела ее обнять! Столько всего именно благодаря ей, такой маленькой, но сильной девочке… Вера, она такая у нас классная! Вот правда! Это мой лучший друг, а не просто ребенок. Я проживаю свою лучшую жизнь вместе с Веруней.

Что для вас оказалось самым сложным в процессе воспитания дочери?

Самым сложным для меня было определиться с методами воспитания. Кого слушать: родителей, психолога или отдать предпочтение интуитивному воспитанию. Ведь сколько людей, столько и мнений. Я очень долго размышляла над этим вопросом. Я не воспитываю Веруню по книжкам, а иду интуитивным путем, путем любви и уважения к ней, как к личности.

Оля, расскажите какими были ваши первые месяцы материнства?

Когда моя девочка родилась, я так испугалась, что жизнь не будет прежней. Я не знала, что она станет не просто лучше, а непревзойденной. Сил, вдохновения и возможностей хватит, чтобы планета начала вращаться в противоположную сторону.

Как вам удавалось совмещать воспитание крошечного ребенка и работу?

Говорить, что это было легко, я не буду и советовать всем сделать то же я тоже не стану. Практически сразу после родов я сменила работу. И это были новые условия, новые люди, новые требования… Я себя не спрашивала, как смогу совмещать материнство и работу. Я просто работала, и воспитывала ребенка, кормила грудью и продолжала работать. Сочетать материнство и работу можно, но это очень сложно и в моральном плане, и в физическом. Когда Вере было три года, я почувствовала ужасную усталость. Моя мама тогда сказала, что это из-за отсутствия декрета.

Что вы можете посоветовать тем, кто также планирует совмещать материнство с работой?

Каждая женщина должна хотя бы полгода отдохнуть. Нужно время, чтобы это все принять. Возможно, есть женщины, которые быстро адаптируются, но лично я не была готова к тому, что моя жизнь так сильно изменится с появлением ребенка.

Сейчас я всем мамам, которые хотят сочетать материнство и работу, могу посоветовать стать более организованными. Можно записывать в блокнот все, что нужно сделать. Так гораздо легче и проще. Это исключает форс-мажорные ситуации.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ