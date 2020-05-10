День матері – особливе свято для кожного з нас і тому, редакція сайту STB.UA запустила цикл ексклюзивних матеріалів з зірками телеканалу СТБ про те, як це — бути мамою. Суддя кулінарного шоу «МастерШеф Професіонали»-2, талановитий шеф та прекрасна мама Ольга Мартиновська розповіла про безмежну любов до доньки, розлуку через карантин та складнощі поєднання материнства з роботою. Детальніше читайте в матеріалі.

Через карантин ви певний час не могли повернутися з Франції в Україну та побачитися з донечкою. Як ви «витерпіли» цей час розлуки?

Кожен вечір перед сном я переглядала всі наші з Вірунею фото… Душа розривалася на частинки, так сильно хотіла її обійняти! Стільки всього саме завдяки їй, такій маленькій, але сильній дівчинці… Віра, вона така в нас класна! От правда! Це мій ліпший друг, а не просто дитина. Я проживаю своє найкраще життя разом з Вірунею.

Що для вас виявилось найскладнішим у процесі виховання доні?

Найскладнішим для мене було визначитися з методами виховання. Кого слухати: батьків, психолога або віддати перевагу інтуїтивного виховання. Адже скільки людей, стільки й думок. Я дуже довго роздумувала над цим питанням. Я не виховую Віруню за книжками, а йду інтуїтивним шляхом, шляхом любові та поваги до неї, як до особистості.

Олю, а розкажіть якими були ваші перші місяці материнства?

Коли моя дівчинка народилася, я так злякалася, що життя не буде колишнім. Бо я не знала, що воно стане не просто кращим, а неперевершеним. Сил, натхнення та можливостей вистачить, щоб планета почала обертатися у протилежний бік.

Як вам вдавалося поєднувати виховання крихітної дитини та роботу?

Говорити, що це було легко, я не буду і радити всім зробити так само я теж не стану. Практично відразу після пологів я змінила роботу. І це були нові умови, нові люди, нові вимоги… Я себе не питала, як зможу поєднувати материнство і роботу. Я просто працювала, і виховувала дитину, годувала грудьми і продовжувала працювати. Поєднувати материнство і роботу можна, але це дуже складно і в моральному плані, і в фізичному. Коли Вірі було три роки, я відчула жахливу втому. Моя мама тоді сказала, що це через відсутність декрету.

Що ви можете порадити для тих, хто також планує поєднувати материнство з роботою?

Кожна жінка повинна хоча б півроку відпочити. Потрібен час, щоб це все прийняти. Можливо, є жінки, які швидко адаптуються, але особисто я не була готова до того, що моє життя так сильно зміниться з появою дитини. Зараз я всім мамам, які хочуть поєднувати материнство і роботу, можу порадити стати більш організованими. Можна записувати у блокнот все, що потрібно зробити. Так набагато легше і простіше. Це виключає форс-мажорні ситуації.

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