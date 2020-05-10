У День матері редакція сайту STB.UA запустила цикл матеріалів про те, як це — бути мамою. Зірки телеканалу СТБ розкажуть про своїх мам. Ведуча улюбленої передачі про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок» Надія Матвєєва розповіла про те, яких помилок припустилася, виховуючи свого сина. Детальніше читайте в матеріалі.

Розкажіть, що ви відчули, коли стали мамою і вперше взяли свого сина на руки?

Коли я вперше взяла на руки свого новонародженого сина, у мене виникло таке чудове відчуття, що я виконую свою місію на Землі. Звичайно, тепер я розумію, що в мені говорив материнський інстинкт, який є в кожної жінки, але це було прекрасне відчуття. У мене вийшло подарувати життя новій людині. Це чудово!

Як ви вважаєте, що потрібно зробити, щоб виховати впевнену і щасливу дитину?

Перш за все, потрібно створити сім’ю, в якій є приклад доброго ставлення до життя, гармонійного ставлення одне до одного. Це, напевно, найскладніше завдання. Зараз багато говорять про те, що самі батьки повинні бути впевненими і щасливими. І так, це правильно. Але ще є момент розумних обмежень. Іноді сучасним батькам здається, що якщо в дитини є все ‒ від любові до матеріальних благ, ‒ то будуть і гармонійний розвиток, щастя і впевненість. Але, як показує життя, без обмежень, правил і дисципліни неможливо розвиватися гармонійно. І ось знайти саме ту золоту середину ‒ найважливіше завдання для сучасних батьків.

Ви припускалися помилок, будучи мамою? Як їх виправляли?

Звичайно ж, я робила помилки, виховуючи свого сина. Зараз він уже дорослий, і мені часом здається, що я частіше згадую помилки, ніж те хороше і прекрасне, що я зробила для своєї дитини. Десь я була занадто суворою, а іноді, навпаки, забувала, що треба дотримуватися правил. Та для мене було дуже важливим, коли ще мій син був маленьким, скоріше повідомити йому про те, в чому я помилялася.

Як вам вдавалося поєднувати материнство і роботу?

У мене був повноцінний декрет. Я сиділа вдома три роки і мала можливість дати все необхідне синові в той момент, коли він розвивався. Тому такої конкуренції між роботою і дитиною не було. У мене вистачало часу для того, щоб бачитися з сином і давати йому все необхідне.

Який найтепліший спогад у вас про вашу маму?

Найприємніше в моєму спілкуванні з мамою ‒ постійно відчувати її підтримку. Моя мама ‒ це людина, яка дає мені сили, коли я розгублена, підтримує, якщо я почуваюся слабкою. І навіть коли вона хоче зробити якесь зауваження, вона робить це з такою любов’ю, що я знову ж відчуваю від цього приплив сил. Вона довіряє мені і каже: «Доню, дій за обставинами». Тобто роби, як вважаєш за потрібне. Мама дуже вірить у мене. І я завжди про це пам’ятаю і наповнююсь силою від цього. І дякую своїй матусі за все.

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