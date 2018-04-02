Гороскоп на тиждень з 2 по 8 квітня 2018 року обіцяє знакам зодіаку нові знайомства, веселі вихідні та перспективні будні. Кому пощастить більше, а кому доведеться попрацювати для того, щоб привернути удачу, — читайте в нашому гороскопі на найближчий тиждень.

Овен

Попереду на вас чекає досить насичений подіями тиждень. Почніть його з вирішення своїх фінансових проблем, подумайте про вигідні вкладення. Плануйте важливі зустрічі по бізнесу, вони пройдуть добре, на вашу користь. А на вихідні збирайте компанію і йдіть відпочивати в ліс із наметами.

Телець

Не навантажуйте себе чужими проблемами, вам є чим зайнятися цього тижня. Попереду вас чекають приємні клопоти, але не забувайте про роботу. На вихідних ви поринете з головою в любовний вир.

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Близнюки

Цього тижня не варто робити доленосних вчинків, а краще спланувати майбутнє і побудувати плани. Вас чекають приємні сюрпризи в діловій сфері, а також у любовних справах.

Рак

Нарешті вас чекає яскравий і цікавий тиждень. Після тривалих стресів ви зможете розслабитися і забути про конфлікти з колегами. У вільний час поновіть свій гардероб і присвятіть час собі.

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Лев

На цьому тижні фортуна повністю на вашому боці. Шукайте знаки долі, які допоможуть вам вийти сухим з ​​води у будь-якій ситуації. Рухайтеся далі в обраному напрямку й вам вдасться досягти висот.

Діва

Вас чекає успіх у роботі, вигідні угоди і співпраця. У вас є шанс піднятися кар’єрними сходами в цей період та очолити новий відділ. Не пропустіть цей шанс.

Терези

Не витрачайте нерви на незначні неприємності. Все пройде саме собою. Більше довіряйте своїй інтуїції та не звертайте увагу на забобони. Вирішуйте грошові проблеми з професійною допомогою або досвідченими колегами.

Скорпіон

У роботі вас чекають важливі зміни, але сконцентруйтеся на своїй дисципліні та відповідальності. Нові емоції підуть вам на користь. Тож на вихідні виїжджайте на природу і шашлики.

Стрілець

Тиждень почнеться з важливих професійних питань, які ви з легкістю зможете вирішити. У четвер чекайте цікаві фінансові пропозиції, тому правильно все зважте. У ці дні фліртуйте в міру і не переборщіть із романтикою.

Козеріг

Завзятість допоможе вам вирішити важливі справи, які ви так довго відкладали на потім. Зірки радять не пропадати цілодобово на роботі та знаходити час для відпочинку і спілкування з родичами. Сміливо заводьте нові знайомства і розважайтеся.

Водолій

Будьте поблажливі до колег і не конфліктуйте з керівництвом. Таким чином ви збережете свої нерви і проведете добре тиждень. Ви зможете відновити старі романтичні зв’язки.

Риби

Сміливо починайте нове навчання і підвищуйте кваліфікацію. Але будьте обережні з новими знайомими, вони можуть виявитися нечесними людьми. На вихідних спробуйте здивувати чимось приємним своїх близьких.

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