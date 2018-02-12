Завтра, 13.02.2018, ви познайомитеся з новими героями напікантнішого шоу країни – «Давай поговоримо про секс»-4. Темою випуску 3 стане «Сліпі ревнощі». У студії проекту з’явиться Олеся, чоловік якої сучасний «Отелло»! Як експерти допоможуть парі та до яких жахливих наслідків можуть привести патологічні ревнощі?

Опитування: ревнощі – кохання або егоїзм?

Олеся звернулася на проект «Давай поговоримо про секс», оскільки впевнена, що це останній шанс довести чоловікові-ревнивцеві свою вірність. Ревнощі Руслана доходять до абсурду: то він переконаний, що його дружина переспала з сусідом – алкоголіком, то підозрює дружину в зраді з рідним братом. І весь час дошкуляє дітей питанням «чи є у мами дядько?». Руслан підозрює, що обидві їхні дочки – не від нього! Через постійні скандали з сексуального життя пари зникла ніжність, Руслан навіть не цілує свою дружину, так як вважає її брудною зрадницю.

Чи зможуть експерти переконати чоловіка? І чи варто доводити сліпому ревнивцеві свою вірність?

Також не пропустіть – шокуюче розслідування, яке розповість, чи схвалюють насправді українські чоловіки насильство по відношенню до невірних дружин? А також соціальний експеримент проекту: чи здатні українські жінки розпізнати патологічного ревнивця на першому побаченні?

І справжній шок: до студії прийде дівчина, яку ревнивий шанувальник облив сірчаною кислотою.

Дивіться шоу «Давай поговоримо про секс»-4 випуск «Сліпі ревнощі» 13 лютого о 22:40!