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Телеканал СТБ / «Давай поговоримо про секс»-4: темой выпуска станет «Слепая ревность»

«Давай поговоримо про секс»-4: темой выпуска станет «Слепая ревность»

Телеканал СТБ

Завтра, 13.02.2018, вы познакомитесь с новыми героями самого пикантного шоу страны — «Давай поговоримо про секс»-4. Темой выпуска 3 станет «Слепая ревность». В студии проекта появится Олеся, муж которой современный «Отелло»! Как эксперты помогут паре и к каким ужасным последствиям может привести патологическая ревность?

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Опрос: ревность — любовь или эгоизм?

Олеся обратилась на проект «Давай поговоримо про секс», так как уверена, что это последний шанс доказать мужу-ревнивцу свою верность. Ревность Руслана доходит до абсурда: то он убежден, что его жена переспала с соседом – алкоголиком, то подозревает жену в измене с родным братом. Он все время донимает детей вопросом «есть ли у мамы дядя?». Руслан подозревает, что обе их дочери — не от него! Из-за постоянных скандалов из сексуальной жизни пары исчезла нежность, Руслан даже не целует свою жену, так как считает ее грязной изменщицей.

Смогут ли эксперты переубедить мужчину? И стоит ли доказывать слепому ревнивцу свою верность?

Также не пропустите — шокирующее расследование, которое расскажет, одобряют ли на самом деле украинские мужчины насилие по отношению к неверным женам? А также социальный эксперимент проекта: способны ли украинские женщины распознать патологического ревнивца на первом свидании?

И настоящий шок: в студию придет девушка, которую ревнивый поклонник облил серной кислотой.
Смотрите шоу «Давай поговоримо про секс»-4 выпуск «Слепая ревность» 13 февраля в 22:40!