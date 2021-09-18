Не пропустіть повернення легендарного талант-шоу – дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23.10.2021 на СТБ!

Цьогорічні учасники не тільки дивуватимуть суддів і глядачів незвичайним талантом, а змусять і танцювати, і співати разом з ними. Ви точно не зможете всидіти на одному місці, навіть Григорій Решетник і Сергій Притула здалися! Дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23 жовтня на СТБ.