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Не пропустіть повернення легендарного талант-шоу – дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23.10.2021 на СТБ!
Цьогорічні учасники не тільки дивуватимуть суддів і глядачів незвичайним талантом, а змусять і танцювати, і співати разом з ними. Ви точно не зможете всидіти на одному місці, навіть Григорій Решетник і Сергій Притула здалися! Дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23 жовтня на СТБ.