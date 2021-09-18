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Video: Премьера Україна має талант 2021 – смотрите с 23 октября на СТБ

Премьера - Україна має талант 2021 начнется уже 23 октября на СТБ. Смотрите новые выпуски Україна має талант 2021
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Не пропустіть повернення легендарного талант-шоу – дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23.10.2021 на СТБ!

Цьогорічні учасники не тільки дивуватимуть суддів і глядачів незвичайним талантом, а змусять і танцювати, і співати разом з ними. Ви точно не зможете всидіти на одному місці, навіть Григорій Решетник і Сергій Притула здалися! Дивіться прем’єру Україна має талант 2021 вже з 23 жовтня на СТБ.