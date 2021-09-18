Не пропустите возвращение легендарного талант-шоу – смотрите премьеру Україна має талант 2021 уже с 23.10.2021 на СТБ!

Нынешние участники не только будут удивлять судей и зрителей необыкновенным талантом, а заставят и танцевать, и петь вместе с ними. Вы точно не сможете усидеть на одном месте, даже Григорий Решетник и Сергей Притула сдались! Смотрите премьеру Україна має талант 2021 уже с 23 октября на СТБ.