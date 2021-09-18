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Video: Прем’єра Україна має талант 2021 – дивіться з 23 жовтня на СТБ

Прем'єра - Україна має талант 2021 почнеться вже 23 жовтня на СТБ. Дивіться нові випуски Україна має талант 2021
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Не пропустите возвращение легендарного талант-шоу – смотрите премьеру Україна має талант 2021 уже с 23.10.2021 на СТБ!

Нынешние участники не только будут удивлять судей и зрителей необыкновенным талантом, а заставят и танцевать, и петь вместе с ними. Вы точно не сможете усидеть на одном месте, даже Григорий Решетник и Сергей Притула сдались! Смотрите премьеру Україна має талант 2021 уже с 23 октября на СТБ.