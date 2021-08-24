Премьера шоу, которое потрясет всю Украину, состоится уже совсем скоро – смотрите Україна має талант 2021 этой осенью на СТБ!

Тройка жюри – неудержимый Евгений Кот, чувственная Ксения Мишина и прямолинейный Сергей Притула – будут выбирать самые яркие таланты Украины. Простые украинцы будут поражать, доводить до слез и вызывать огромные овации своими выступлениями. Вы не можете этого пропустить – смотрите премьеру Україна має талант 2021 этой осенью на СТБ.