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Премьера шоу, которое потрясет всю Украину, состоится уже совсем скоро – смотрите Україна має талант 2021 этой осенью на СТБ!
Тройка жюри – неудержимый Евгений Кот, чувственная Ксения Мишина и прямолинейный Сергей Притула – будут выбирать самые яркие таланты Украины. Простые украинцы будут поражать, доводить до слез и вызывать огромные овации своими выступлениями. Вы не можете этого пропустить – смотрите премьеру Україна має талант 2021 этой осенью на СТБ.