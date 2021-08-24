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Video: Прем’єра Україна має талант 2021 – дивіться цієї осені на СТБ

Прем'єра - Україна має талант 2021 почнеться вже цієї осені на СТБ. Дивіться нові випуски Україна має талант 2021
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Прем’єра шоу, яке приголомшить всю Україну, відбудеться вже зовсім скоро – дивіться Україна має талант 2021 цієї осені на СТБ!

Трійка журі – нестримний Євген Кот, чуттєва Ксенія Мішина та прямолінійний Сергій Притула – обиратимуть найяскравіші таланти України. Прості українці вражатимуть, доводитимуть до сліз і викликатимуть шалені овації своїми виступами. Ви не можете цього пропустити – дивіться прем’єру Україна має талант 2021 цієї осені на СТБ.