Прем’єра шоу, яке приголомшить всю Україну, відбудеться вже зовсім скоро – дивіться Україна має талант 2021 цієї осені на СТБ!

Трійка журі – нестримний Євген Кот, чуттєва Ксенія Мішина та прямолінійний Сергій Притула – обиратимуть найяскравіші таланти України. Прості українці вражатимуть, доводитимуть до сліз і викликатимуть шалені овації своїми виступами. Ви не можете цього пропустити – дивіться прем’єру Україна має талант 2021 цієї осені на СТБ.