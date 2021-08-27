Уникальные таланты ждут вас – этой осенью смотрите новый сезон Україна має талант 2021 на СТБ!

Совсем скоро вы сможете впервые увидеть необычные способности украинцев. Некоторые участники впервые будут выступать перед родной публикой. И поверьте, их таланты ваш шокируют. Вы узнаете, на что способно человеческое тело и что будут вытворять с ним наши участники. Не пропустите – новый сезон Україна має талант 2021 стартует этой осенью на СТБ.