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Уникальные таланты ждут вас – этой осенью смотрите новый сезон Україна має талант 2021 на СТБ!
Совсем скоро вы сможете впервые увидеть необычные способности украинцев. Некоторые участники впервые будут выступать перед родной публикой. И поверьте, их таланты ваш шокируют. Вы узнаете, на что способно человеческое тело и что будут вытворять с ним наши участники. Не пропустите – новый сезон Україна має талант 2021 стартует этой осенью на СТБ.