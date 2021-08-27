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Video: Новий сезон Україна має талант 2021 стартує цієї осені на СТБ

Прем'єра - Україна має талант 2021 почнеться вже цієї осені на СТБ. Дивіться нові випуски Україна має талант 2021
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Унікальні таланти чекають на вас – цієї осені дивіться новий сезон Україна має талант 2021 на СТБ!

Зовсім скоро ви матимете можливість уперше побачити незвичайні здібності українців. Деякі учасники вперше виступатимуть перед рідною публікою. І повірте, їхні таланти ваш шокують. Ви дізнаєтеся, на що спроможне людське тіло та що витворятимуть із ним наші учасники. Не пропустіть – новий сезон Україна має талант 2021 стартує цієї осені на СТБ.