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Україна має талант Діти 2 сезон. Випуск 13. Четвертий прямий ефір від 27.05.2017...
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Артем Харченко. Україна має талант Діти-2. Фінал. Четвертий прямий ефір від 27.05.2017...
Унікальні таланти чекають на вас – цієї осені дивіться новий сезон Україна має талант 2021 на СТБ!
Зовсім скоро ви матимете можливість уперше побачити незвичайні здібності українців. Деякі учасники вперше виступатимуть перед рідною публікою. І повірте, їхні таланти ваш шокують. Ви дізнаєтеся, на що спроможне людське тіло та що витворятимуть із ним наші учасники. Не пропустіть – новий сезон Україна має талант 2021 стартує цієї осені на СТБ.